متطلبات حساب المواطن الجديد وكيفية التقديم ، متطلبات حساب المواطن الجديد ، حيث يعد برنامج حساب المواطن من أبرز البرامج التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة في المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف وأنت من خلال موقع ثقفني على متطلبات حساب المواطن الجديد 2022 وكيفية التقديم للحصول علي دعم حساب المواطن من المواطنين السعوديين.

متطلبات حساب المواطن الجديد

هناك مجموعة من المتطلبات الجديدة للتسجيل في برنامج حساب المواطن لأي شخص سيستفيد مرة أخرى ، والتي يمكن تقديمها على النحو التالي:

أن يكون الشخص المسجل مواطنًا سعوديًا حصريًا.

يجب أن يكون الشخص المسجل مقيمًا دائمًا داخل حدود المملكة.

وأيضا على الشخص العازب الذي يرغب في التسجيل في البرنامج تقديم دليل على أنه شخص مستقل ويجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

يجب أن يكون لدى الشخص المسجل بطاقة تنقل.

ألا يقل عمر الشخص غير المستقل عن 24 عامًا.

يجب ألا يكون الشخص المسجل مسجونًا أو في ملجأ حكومي.

أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وصحيحة. والجدير بالذكر أن مستحقات كل فرد تقاس حسب حالته بعد التأكد من صحة البيانات التي أدخلها.

زيادة دعم حساب المواطن

وأوضح مدير عام الاتصالات لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري ، أن الزيادة في دعم المستفيدين بلغت 73٪ مقارنة بالدفعات السابقة . ليصل إجمالي الدعم للدفع الحالي لشهر يوليو بعد الدعم الإضافي إلى أكثر من 3.1. مليار ريال.

بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفيد . وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي للدفعة السابقة ما يقرب من 25 مليون ريال . ليصل إجمالي المبلغ الذي دفعه البرنامج للمستفيدين منذه. إطلاق أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعون مليون ريال تعويضات عن مدفوعات سابقة.

وأكد الهاجري أن 76٪ من المستفيدين تلقوا دعما في هذه الدفعة ، وبلغ متوسط ​​الدعم لأسرة واحدة 1919 ريالا ، مقارنة بمتوسط ​​دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالا ، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر. أكثر من 1.9 مليون رب أسرة بنسبة 94٪ ، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون بنسبة 94٪. المنتسبون 8.1 مليون مستفيد ، وبلغ عدد المستقلين الذين استوفوا معايير الأهلية أكثر من 116 ألف مستفيد ، يمثلون 6٪ من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن أكثر من 80٪ من إجمالي المستقلين حصلوا على كامل الاستحقاق والبالغ 720 ريالا مقابل الدفعة السابقة البالغة 417 ريالا.

دعا مدير عام الاتصالات مع برنامج حساب المواطن المواطنين الراغبين في التسجيل للتقدم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa . مشيرا إلى أن المتقدمين الذين اكتملت طلباتهم قبل 16 يوليو ، أحقيتهم واستحقاقهم لشهر أغسطس 2022 سيتم دراسة الدفع.

إعادة فتح حساب المواطن

جاء خبر الأمر الملكي بإعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن فجأة للمواطنين السعوديين ، لأنه لم يمض وقت طويل قبل إغلاق التسجيل في البرنامج ، حيث جاء هذا المرسوم كخطوة احترازية لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار. نتيجة الأزمة التي يمر بها العالم كله ، فقد جاء المرسوم على النحو التالي:

أنفقت 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار.

صرف نحو ملياري ريال سعودي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن وبرنامج الضمان الاجتماعي.

السماح بفتح التسجيل مرة أخرى في برنامج حساب المواطن ولكن في ظل وجود مجموعة من الضوابط.

تخصيص مبلغ 8 مليارات سعودي لدعم برنامج حساب المواطن.

كيفية التقديم في حساب المواطن

يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية يستوفي الشروط التي وضعتها وزارة التنمية البشرية في المملكة التسجيل بسهولة في برنامج حساب المواطن باتباع الخطوات التالية: