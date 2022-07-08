نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرياض 2022 وموعد بدء التكبيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرياض 2022 حددته البحوث الفلكية في إطار ما أعلنته دار الإفتاء السعودية على أن تكون وقفة عرفة 1443 في تمام يوم الجمعة 8 يوليو الجاري. ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو. ويتساءل الملايين عن توقيت صلاة عيد الأضحى في مدينة الرياض 2022. خاصة أن مدينة الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية. وأكبر مدنها من حيث المساحة. وثالث أكبر عاصمة عربية من حيث عدد السكان بحوالي 10.5 مليون نسمة حسب آخر إحصائيات تم رصدها عام 2021. ويقنطها العديد من مختلف الدول العربية للعمل فيها بمختلف المهن والقطاعات والمؤسسات الحكومية السعودية والخاصة.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرياض 2022

أعلن البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية على أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرياض بعد شروق الشمس بحوالى 15- 20 دقيقة. ليكون وقت صلاة العيد في الرياض في تمام الساعة 5.31 صباحً، مع فتح المساجد والساحات الكبري لأداء صلاة عيد الأضحى 2022 وسط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تجنب ارتفاع الإصابات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية

إليكم توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية بمختلف المدن على النحو التالي:

جدة : 6:06 صباحًا

مكة المكرمة: 6:04 صباحًا

الرياض: 5:31 صباحًا

المدينة المنورة: 6:05 صباحًا

الطائف: 6:02 صباحًا

نجران: 5:54 صباحًا

تبوك: 6:04 صباحًا

الدمام: 5:14 صباحًا

القطيف: 5:14 صباحًا

متى تبدأ تكبيرات العيد؟

أوضحت دار الإفتاء السعودية أن تكبير عيد الأضحى وقتين ويتم تحديدهم من خلال الآتي:

الأول “مقيد” يكون بعض الصلوات المفروضة فقط. الثاني “مطلق” يكون في كل وقت ومكان ويكثر في الصباح أثناء الذهاب لأداء صلاة عيد الأضحى.

ويرى المذهب الشافعية أن تكبير صلاة عيد الأضحى يسن جهرًا في المنزل والسوق، على أن يبدأ من غروب شمس ليلة عيد الأضحى ويمتد إلى وقت صلاة العيد. ورأى الحنابلة أن التكبير المطلق خاص بعيد الأضحى ويبدأ مع دخول شهر ذي الحجة حتى انتهاء الإمام من خطبة العيد.

بذلك تم رصد موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرياض 2022 ومختلف المدن السعودية. ونهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.