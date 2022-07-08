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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص عن كم رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية لدرجة البكالوريوس والماجستير 2022 للرغبة في الالتحاق بها لأنها تعتبر من أكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية، فهي جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي وقد تم إنشاؤها في عام 2011 وذلك كان في حكم الملك عبد الله بن عبد العزيز بن آل سعود رحمه الله.

كم رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية لدرجة البكالوريوس والماجستير 2022

يختلف سعر الجامعة السعودية في درجة البكالوريوس عن سعرها في الماجستير وذلك كالآتي:

رسوم الجامعة في البكالريوس

تقوم هذه الجامعة بمنح طلابها شهادات البكالوريوس والماجستير والدراسات العليا وتتحدد رسوم الجامعة بالساعة الواحدة التي يتم حضورها أثناء الدراسة، ويصل سعر الساعة الواحدة في الجامعة 265 ريال سعودي، أما في حالة تحديدها في الفصل الدراسي فيكون سعر الفصل الدراسي الواحد في الجامعة حوالي 3445 ريال سعودي.

رسوم الجامعة في الماجستير

تختلف رسوم الماجستير من برنامج لآخر ومن تخصص لآخر وكل برنامج وله سعر للساعة فيه وذلك كالآتي:

سعر ماجستير إدارة الأعمال 2250 ريال سعودي، وعند حضور 36 وحدة دراسية يكون سعر الماجستير بالكامل 81000 ريال سعودي.

سعر ماجستير في الأمن السيبراني 2250 ريال سعودي وعند حضور 36 وحدة دراسية يكون سعر الماجستير بالكامل حوالي 81000 ريال سعودي.

سعر ماجستير في إدارة الرعاية الصحيه 2250 ريال سعودي وعند حضور 36 وحدة دراسية يكون سعر الماجستير بالكامل حوالي 81000 ريال سعودي.

سعر ماجستير التعليم الطبي والمهن الطبية المساعدة 3500 ريال سعودي وعند حضور 36 وحدة دراسية يكون السعر حوالي 126000 ريال سعودي.

سعر ماجستير التمريض المتقدم في الرعاية الصحية الأولية 3500 ريال سعودي وعند حضور 36 وحدة دراسية مع وجود تدريب عملي في التمريض لمدة فصلين يكون السعر ما يقرب من 13500 ريال سعودي.

سعر الماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى 2250 ريال سعودي وعند حضور 36 وحدة دراسية يكون السعر تقريباً 81000 ريال سعودي.

في نهاية مقال كم رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية لدرجة البكالوريوس والماجستير 2022 ذكرنا جميع الرسوم التي تود معرفتها سواء في البكالوريوس أو الماجستير بجميع البرامج الخاصة به، وجميع التخصصات أيضًا حتى يستطيع الدارس الاختيار فيما بينها بكل سهولة.