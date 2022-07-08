كم راتب حرس الحدود 2022 وطريقة التقديم

راتب حرس الحدود 2022 يخضع للعديد من العوامل، أبرزها الرتبة الدرجة الوظيفية، فنجد أن قيمة الراتب تختلف من رتبة لأخرى، ومن كل درجة وظيفية لأخرى بداخل الرتبة الواحدة، هذا وتحرش مديرية حرس الحدود على منح جميع العاملين لديها، رواتب مجزية، تكافئ لجهود المبذولة من قبلهم في أعمال حراسة الحدود البرية والحرية للمملكة، وبجانب الراتب الأساسي، يحصل العاملين على بدلات شهرية بالإضافة لعلاوة أساسية مناسبة.

راتب حرس الحدود 2022

تختلف قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بحرس الحدود، باختلاف الدرجة الوظيفية التي يشغلها، ويشغل الجنود بحرس الحدود 15 درجة وظيفية تأتي كالتالي:

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الأولى 3320 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الثانية 3350 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الثالثة 3480 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الرابعة 3610 ريال

راتب الجندي في الدرجة الوظيفية الخامسة 3740 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية السادسة 3870 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية السابعة 4000 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الثامنة 4130 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية التاسعة 4260 ريا

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية العاشرة 4390 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الحادية عشرة 4520 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الثانية عشرة 4650 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الثالثة عشرة 4780 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الرابعة عشرة 4910 ريال

راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الخامسة عشرة 5040 ريال

خطوات التقديم في حرس للحدود

وللتقديم في حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، يجب على السعوديين ممن تتوفر لديهم شروط القبول المطلوبة، التقديم باتباع الخطوات التالية: