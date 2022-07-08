نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب حرس الحدود 2022 وطريقة التقديم في المقال التالي
راتب حرس الحدود 2022 يخضع للعديد من العوامل، أبرزها الرتبة الدرجة الوظيفية، فنجد أن قيمة الراتب تختلف من رتبة لأخرى، ومن كل درجة وظيفية لأخرى بداخل الرتبة الواحدة، هذا وتحرش مديرية حرس الحدود على منح جميع العاملين لديها، رواتب مجزية، تكافئ لجهود المبذولة من قبلهم في أعمال حراسة الحدود البرية والحرية للمملكة، وبجانب الراتب الأساسي، يحصل العاملين على بدلات شهرية بالإضافة لعلاوة أساسية مناسبة.
راتب حرس الحدود 2022
تختلف قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بحرس الحدود، باختلاف الدرجة الوظيفية التي يشغلها، ويشغل الجنود بحرس الحدود 15 درجة وظيفية تأتي كالتالي:
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الأولى 3320 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الثانية 3350 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الثالثة 3480 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الرابعة 3610 ريال
- راتب الجندي في الدرجة الوظيفية الخامسة 3740 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية السادسة 3870 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية السابعة 4000 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الثامنة 4130 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية التاسعة 4260 ريا
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية العاشرة 4390 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الحادية عشرة 4520 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الثانية عشرة 4650 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الثالثة عشرة 4780 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الرابعة عشرة 4910 ريال
- راتب الجندي بالدرجة الوظيفية الخامسة عشرة 5040 ريال
خطوات التقديم في حرس للحدود
وللتقديم في حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، يجب على السعوديين ممن تتوفر لديهم شروط القبول المطلوبة، التقديم باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة التوظيف الإلكترونية.
- قم من النافذة التي سيتم فتحها، بالنقر على الوظائف المتاحة.
- قم من قائمة الوظائف التي سيتم فتحها، بالنقر على وظائف حرس الحدود 1443.
- قم بتحديد الوظيفة المناسبة للمؤهل
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للتقديم والتي تتضمن”الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ومكان الإقامة والجنسية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وكلمة المرور”.
- قم بعدها باستكمال باقي الخطوات المطلوبة حتى الانتهاء من تقديم الطلب.
- انتظر حتى تقوم الجهة المسؤولة بمراجعة الطلب المقدم والرد عليه مباشرة.
- يجب مراعاة أن تكون جميع البيانات المداخلة خلال تقديم الطلب صحيحة بدون أي أخطاء حتى لا يتم إلغاء الطلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كم راتب حرس الحدود 2022 وطريقة التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.