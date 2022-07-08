حساب المواطن يكشف حل مشكلة عدم القدرة على التسجيل بسبب تغيير أو فقدان رقم الجوال

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حل مشكلة عدم القدرة على التسجيل بسبب تغيير أو فقدان رقم الجوال من الأمور التي سلط حساب المواطن الضوء عليها مؤخرًا، من خلال حساب العناية بالمشتركين على تويتر، حيث تلقى برنامج حساب المواطن على تويتر، تساؤل من أحد المستفيدين من البرنامج، يرغب في التسجيل ولكنه يواجه مشكلة بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، ويقوم حساب المواطن من خلال حساب العناية بالمشتركين على تويتر، باستقبال الاستفسارات، والإجابة عليها لحل مختلف المشكلات التي قد يواجهها المستخدم.
حل مشكلة عدم القدرة على التسجيل بسبب تغيير أو فقدان رقم الجوال
وفي التدوينة التي قام برنامج حساب المواطن بنشرها مؤخرًا على حسابه الرسمي على تويتر، قال البرنامج أن المستفيدين ممن يجدون صعوبة في التسجيل بالبرنامج بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، يمكنهم حل المشكلة من خلال زيارة صفحة الدخول والنقر على النفاذ الوطني، كما دعا البرنامج المستفيدين للتواصل للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الأمر.
المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/jdjz5Prkjt
— حساب المواطن (@citizenaccount)
المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/jdjz5Prkjt— حساب المواطن (@citizenaccount) July 6, 2022
خطوات التسجيل في حساب المواطن
وكان برنامج حساب المواطن قد كشف على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن الخطوات التي يمكن للراغبين من خلالها، التسجيل بالبرنامج والاستفادة من الدعم المقدم، وجاء هذا على خلفية إعلان البرنامج عن فتح باب القبول والتسجيل بناء على قرار خادم الحرمين الشريفين، ويمكن التسجيل بالبرنامج بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني
- قم من النافذة التي سيتم فتحها بالنقر على إنشاء حساب جديد
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من “رقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد”.
- سيصلك على الهاتف رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة
- قم بتسجيل الدخول للحساب باستخدام كلمة المرور المؤقتة
- قم بتعيين كلمة مرور جديدة للحساب
- قم في النافذة التي سيتم فتحها باستكمال إدخال البيانات المطلوبة من “بيانات الحساب البنكي وبيانات عامة للمستخدم وبيانات الدخل الشهري ومعلومات العقار وتفاصيل العنوان ومعلومات التابعين”.
- قم برفع جميع الوثائق المطلوبة
- قم بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من أن جميعها صحيحة
- قم باستكمال باقي الخطوات المطلوبة حتى تنتهي من رفع الطلب.
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