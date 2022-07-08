متى تنتهي إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية؟.. حكومي وخاص وبنوك

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عمر شويل - جدة متى تنتهي إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية؟ واستئناف الموظفين بالمملكة بعدها عملهم من جديد، فإجازة عيد الأضحى المبارك، من الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفين بالمملكة العربية السعودية كل عام، وهي إجازة مدفوعة الأجر، تختلف مدتها بالقطاع الحكومي عن القطاع الخاص، عن تلك المطبقة بقطاع البنوك، وفي الغالب ما تشمل الإجازة يوم وقفة عرفات وأول وثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك.

متى تنتهي إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية؟

والمملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان العربية، التي تقوم بالاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك من كل عام، ويوافق للعيد يوم العاشر من ذي الحجة، والذي سيوافقه لهذا العام يوم 9 يوليو 2022، وتم تأكيد الموعد بعد استطلاع لجان الإفتاء لهلال شهر ذي الحجة، وإعلان غرة الشهر يوم الخميس الموافق 30 يونيو لهذا العام 2022.

وتقوم الحكومة بالمملكة العربية السعودية ومع قدوم عيد الأضحى المبارك، بمنح العاملين إجازة رسمية، مدفوعة الأجر، بحيث لا تنتقص المملكة من العاملين بمختلف القطاعات أي أجر لقاء تلك الإجازة، ولكنها تختلف باختلاف القطاع، فالإجازة بالقطاع الحكومي مختلفة عن تلك المطبقة بالقطاع الخاص مختلفة عن تلك المطبقة بالبنوك.

موعد انتهاء إجازة القطاع الحكومي والخاص والبنوك

تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية آخر يوم من أيام التشريق، وذلك بالنسبة للعاملين بمختلف الهيئات والطاعات التابعة لحكومة الدولة، الثلاثاء الموافق 12يوليو 2022، وبهذا يعود العاملين لاستئناف عملهم من جديد، بداية من يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.

بينما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة، فتحصل تلك الفئة على إجازة رسمية تستمر بداية من يوم وقفة عرفات، وتستمر حتى خمسة أيام، بتنتهي بحلول يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو من هذا العام، وهو آخر يوم من أيام التشريق، ليعود الموظفين للاستئناف عملهم من جديد، بحلول يوم الأربعاء الموافق 14 من نفس الشهر.

وفي قطاع البنوك، تستمر الإجازة التي سيحصل عليها العاملين بمختلف فروع البنوك العاملة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، وسيعود العاملين للاستئناف عملهم من جديد بعد انتهاء إجازة العيد، بداية من يوم الأربعاء الموافق 13 من نفس الشهر.