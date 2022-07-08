نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل وتوثيق عقد الإيجار الإلكتروني وطباعة العقد والتسجيل في منصة ايجار المطور في المقال التالي

طريقة عمل وتوثيق عقد الإيجار الإلكتروني وطباعة العقد والتسجيل في منصة ايجار المطور لإنهاء كافة التعاملات الإيجاريه بين المأجر والمستأجر إلكترونيا توفير للوقت والجهد المبذول في زيارة الجهات الحكومية أصبحت المعاملة في الإيجار توثق وتعتمد رسميا من خلال تسجيل العقد وتوثيقة في منصة إيجار ويمكن طباعة عقد الإيجار الإلكتروني في المنزل وأيضا إطلاق تطبيق ايجار الإلكتروني لتيسير التعاملات الإيجاريه بصوره اسهل واسرع إلكترونيا في ظل تحول المملكة من التعاملات الورقية الي التعاملات الرقمية الإلكترونية ومنصة ايجار تتبع وزارة الإسكان السعودية وتهدف الي رفع كفاءة القطاع العقاري في المملكة. توثيق عقد الايجار الالكتروني الدخول على رابط موقع منصة ايجار الرسمي.

ثم اختيار خدمات الافراد من القائمة الرئيسية.

ايضا يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

كذلك يجب اختيار الخدمات الالكترونية.

والضغط على خيار توثيق عقود الايجار.

ثم التحقق من بيانات العقد والموافقة على الشروق والاقرار وقبول العقد.

أخيرا انتظار استقبال رسالة توثيق العقد الالكتروني فى منصة ايجار المطور. كيفية التسجيل فى منصة ايجار المطور 2022 الدخول على رابط موقع منصة ايجار.

وبعد ذلك الضغط على خيار تسجيل جديد.

ثم كتابة البيانات التالية: أولا رقم الهوية الوطنية. ثم كتابة رقم الجوال. ايضا تاريخ الميلاد. وبعد ذلك معلومات المنشأة.

ثم يشترط ان يمتلك المستخدم حساب فى ابشر.

ايضا ادخال كلمة المرور وتأكيدها والنقر على إعادة تعيين كلمة المرور.

كذلك يجب كتابة رمز التحقق المرئي الذى تم إرساله على رقم الجوال.

ثم الضغط على خيار تسجيل للانتهاء من خطوات التسجيل فى منصة ايجار المطور. كيفية طباعة عقد الايجار فى منصة إيجار الدخول بالحساب المسجل على رابط منصة ايجار.

ثم تسجيل الدخول بحساب المستفيد.

وكذلك الضغط على اتفاقية ايجار من القائمة الرئيسية.

ايضا الضغط على قائمة عقود الايجار.

ثم النقر على خيار قائمة العقود.

كذلك يجب تحديد العقد المراد طباعته.

ايضا يجب النقر على خيار عرض.

وبعد ذلك النقر على عقد التنزيل ليتم تحميله على الجوال بصيغة pdf. عمر شويل - جدة طريقة عمل وتوثيق عقد الإيجار الإلكتروني وطباعة العقد والتسجيل في منصة ايجار المطور - ثقفني

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