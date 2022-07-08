أسعار السيارات المستعملة في السعودية كل ما تريد معرفته عن السيارات المستعمله

أسعار السيارات المستعملة في السعودية، بالنسبة للبعض فالسيارة من الأساسيات التي يجب اقتنائها، حيث أنه في الوقت الحالي أصبح من الصعب الاعتماد على وسائل التوصيل المختلفة في الذهاب للعمل أو إنجاز الأمور، وبسبب ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه اتجه البعض إلى البحث عن السيارات المستعملة والتي تفي بالغرض وبسعر معقول مناسب للجميع.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية

سعر سيارة نيسان صني موديل 2018 مستعملة 29950 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا ريو موديل 2016 حد أدنى 16000 ريال سعودي وأعلى سعر 17000 ريال سعودي.

سعر سيارة نيسان صني موديل 2018 لون أبيض 27000 ريال سعودي.

سيارة كيا سبورتاج موديل 2020 متوسط السعر 29000 ريال سعودي

سعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2019 حد أدنى 35000 ريال سعودي وأعلى سعر 48000 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2018 حد أدنى 33000 ريال سعودي وأعلى سعر 43000 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2017 حد أدنى 29000 ريال سعودي وأعلى سعر 38000 ريال سعودي.

سيارة كيا اوبتيما موديل 2015 متوسط سعرها 29000 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2012 حد أدنى 12000 ريال سعودي وأعلى سعر 14000 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 حد أدنى 12000 ريال سعودي وأعلى سعر 24000 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2018 حد أدنى 24000 ريال سعودي وأعلى سعر 41000 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2020 حد أدنى 29000 ريال سعودي وأعلى سعر 38000 ريال سعودي.

مميزات وعيوب شراء سيارة مستعملة

بالنسبة للكثير من الأشخاص يعتبر الخيار الأفضل لشراء سيارة هو شرائها مستعملة، وذلك لأن هناك الكثير من المميزات التي يحصل عليها المشتري عند شراء سيارة مستعملة بدلاً من سيارة جديدة، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك سلبيات للسيارة المستعملة يجب أن يكون كل الأشخاص على علم بها قبل أن يتم أخذ قرار الشراء.

فمن سلبيات السيارات المستعملة هو اكتشاف المشتري لعيوب كثيرة في السيارة ومشاكل لم يخبره بها البائع، حيث أن هذه المشاكل تبدأ في الظهور بعد استعمال السيارة لذلك فإنه يجب أن يتم فحص السيارة جيداً عند شخص متخصص قبل الشراء.

كما أنه لا يوجد أي ضمان لسيارات المستعملة على عكس السيارات الجديدة، ويعتبر ذلك الأمر مصدر قلق للأشخاص وذلك لأنه في حالة وجود أي عيب في السيارة سيتحمل المشتري تكلفته.