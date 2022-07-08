نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي بكل سهولة في المقال التالي
بنك الراجحي، من أكثر البنوك المعروفة في المملكة العربية السعودية هو بنك الراجحي، حيث يمتلك هذا البنك عشرات الفروع في كل محافظات المملكة، كما يسعى هذا البنك إلى تقديم أفضل الخدمات التمويلية للعملاء بمختلف أنواعها كما أنه من أكثر البنوك الموثوق بها وذلك لأن جميع قواعد وأحكام البنك تخضع للشريعة الإسلامية.
شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي
يوجد مجموعة من الشروط التي تم تحديدها من قبل البنك والتي يجب توافرها لكي يتم الحصول على التمويل الشخصي، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن لا يزيد عمر العميل عن 60 عام أثناء دفع أخر قسط من أقساط التمويل للبنك.
- يجب أن يقوم العميل بسداد أقساط التمويل الذي سبق الحصول عليه في الوقت المحدد لها، وذلك لأنه في حالة عدم الدفع يتخذ البنك إجراءات قانونية.
- يجب أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل استمر في مكان عمله شهر على الأقل سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- يجب أن يحمل الشخص المتقدم للحصول على القرض الجنسية السعودية، وفي حالة كان يحمل أي جنسية أخرى فيجب أن يكون من المقيمين في السعودية.
- أن يكون الحد الأدنى لراتب الشخص المتقدم 2000 ريال سعودي على الأقل لكي يحصل على التمويل من البنك.
مميزات الحصول على تمويل من بنك الراجحي
يوجد مجموعة من المميزات التي تميز بنك الراجحي عن باقي البنوك للحصول على تمويل، ومن هذه المميزات ما يلي:
- يتم صرف أي مبلغ للتمويل حسب رغبة العميل ولكن الحد الأقصى هو 2 مليون ريال سعودي فقط.
- يستطيع العميل الحصول على التمويل بشكل مباشر بعد أن يتم الموافقة على طلب التمويل الذي سبق تقديمه.
- يتم سداد أقساط التمويل على فترات طويلة حسب رغبة العميل كحد أقصى 60 شهر، ويعتبر ذلك من أفضل مميزات البنك.
- لا يقتصر تمويل البنك على الأشخاص الذين يحملون الجنسية السعودية فقط، ولكن يستطيع أي شخص مقيم في السعودية وتابع لجهة عمل بشكل دائم أن يحصل على هذا القرض.
- كما أنه من الممكن أن يتم الحصول على هذا التمويل بدون تحويل راتب العميل مباشرةً إلى البنك.
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