شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي بكل سهولة

بنك الراجحي، من أكثر البنوك المعروفة في المملكة العربية السعودية هو بنك الراجحي، حيث يمتلك هذا البنك عشرات الفروع في كل محافظات المملكة، كما يسعى هذا البنك إلى تقديم أفضل الخدمات التمويلية للعملاء بمختلف أنواعها كما أنه من أكثر البنوك الموثوق بها وذلك لأن جميع قواعد وأحكام البنك تخضع للشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي

يوجد مجموعة من الشروط التي تم تحديدها من قبل البنك والتي يجب توافرها لكي يتم الحصول على التمويل الشخصي، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن لا يزيد عمر العميل عن 60 عام أثناء دفع أخر قسط من أقساط التمويل للبنك.

يجب أن يقوم العميل بسداد أقساط التمويل الذي سبق الحصول عليه في الوقت المحدد لها، وذلك لأنه في حالة عدم الدفع يتخذ البنك إجراءات قانونية.

يجب أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل استمر في مكان عمله شهر على الأقل سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يجب أن يحمل الشخص المتقدم للحصول على القرض الجنسية السعودية، وفي حالة كان يحمل أي جنسية أخرى فيجب أن يكون من المقيمين في السعودية.

أن يكون الحد الأدنى لراتب الشخص المتقدم 2000 ريال سعودي على الأقل لكي يحصل على التمويل من البنك.

مميزات الحصول على تمويل من بنك الراجحي

يوجد مجموعة من المميزات التي تميز بنك الراجحي عن باقي البنوك للحصول على تمويل، ومن هذه المميزات ما يلي: