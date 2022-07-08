موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2022 في السعودية

يتساءل الكثير من الناس عند موعد عيد الاضحى المبارك في المملكة العربية السعودية لهذا العام 2022، ومن المتعارف عليه أن عيد الاضحي له ميعاد محدد وثابت لجميع البلاد وهو يتوقف تحديده مع موعد بداية شهر ذي الحجة، كما يتساءل العديد من الناس عن موعد بداية أجازة عيد الأضحى المبارك، ومن خلال متابعة المقال الان سوف نتعرف على كل التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.

موعد عيد الاضحى المبارك 2022 في السعودية

عيد الأضحى المبارك هو أهم الشعائر الإسلامية التي ينتظره جميع المسلمين في بقاع الأرض، كما أن عيد الاضحى هو الذي يتوافق مع موسم الحج الاكبر الذي يؤدي المسلمون فيه شعائر الحج وذبح الأضحية ويتم توزيعها للفقراء والمساكين، أما عن العيد في المملكة العربية السعودية فيكون له فرحة وبهجة مختلفة وذلك لأنها بلد الحرمين الشريفين، وقد أعلنت المملكة عن بداية شهر ذي الحجة وهو يوم الخميس الموافق 30 من شهر يونيو وعلى ذلك تم تحديد أول أيام عيد الأضحى وهو الموافق يوم السبت 9 يوليو.

موعد أجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية

أما عن موعد الإجازة التي تم تحديدة بشكل رسمي لجميع المؤسسات سواء العامة أو الخاصة في المملكة العربية السعودية والتي تم تحديده من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي قد تستمر للقطاع الخاص لمدة اربع ايام فقط بداية من يوم وقفة عرفات الموافق 8 من شهر يوليو، و9 من شهر ذي الحجة وحتى ثالث ايام عيد الاضحى المبارك ويبدأ العمل في اليوم الرابع الموافق 13 من زي الحجة، أما الإجازة الخاصة بالقطاع العام فتبدأ من يوم واحد من شهر ذي الحجة وتستمر لمدة 16 يوم ويتم العودة بشكل رسمي للعمل في يوم الموافق 18 من ذي الحجة الموافق يوم الاحد.