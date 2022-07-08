موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد 1443 احصل على الراتب بكل سهولة

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عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد هي ما تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية من كبار السن وذويهم، حيث أن قانون العمل السعودي يكفل للعاملين الذين تجاوزوا عمر الستين من تقاضي راتب شهري خاص بهم ليكفل لهم عيش حياة كريمة عقب وصوله إلى هذا العمر، ويعد معرفة الموعد المحدد لتقاضي هذا الراتب هي أكثر ما يشغل بالهم.

موعد صرف راتب التقاعد

يهتم المواطنين السعوديين من كبار السن بمعرفة الموعد الشهري المحدد لهم من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية لتقاضي راتبهم الشهري الذي تمنحه لهم الهيئة كأحد سبل الحياة الكريمة لهم.

حيث جاء قانون العمل السعودي الجديد بالكثير من التشريعات والقوانين وعلى رأسهم دعم هيئة التأمينات الاجتماعية لكبار السن من خلال صرف راتب شهري لهم يعينهم على أمور الحياة.

الشروط الواجب توافرها في المواطنين السعوديين للحصول على راتب التقاعد

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بوضع مجموعة من الضوابط الهامة التي يجب توافرها في المواطنين السعوديين المحالين إلى سن المعاش، كما حرصت هيئة التأمينات على وضع بعض الاستثناءات للمواطنين دون السن القانوني للمعاش وتتجسد تلك الضوابط فيما يلي:

يجب أن يتجاوز الموظف المحال للمعاش سن الستين عام. هناك حالتان رئيسيتان لحصول الموظف على راتب التقاعد ولكن يجب أن يكون هذا العمل يخضع لحكم هيئة التأمينات الاجتماعية، وهما امتناع الموظف من أداء عمله، أو الانقطاع عن الذهاب للعمل. يجدر بالموظف المحال للمعاش لبلوغه الستين عاماً أن يكون قام بدفع قيمة التأمينات الخاصة به، لفترة تتجاوز المائة وعشرين شهر. هناك شرط رئيسي في المواطن الذي لم يبلغ السن القانوني للمعاش وهو الستون عام، وهو أن يكون قام بدفع قيمة التأمينات لمدة زمنية تتجاوز الثلاثمائة شهر كاملاً.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال السجل المدني

يحق للمواطنين السعوديين الاستعلام عن موعد راتب التقاعد الخاص بهم أو ذويهم ببساطة شديدة عن طريق السجل المدني من خلال الخطوات التالية: