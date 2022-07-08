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عروض 0% قسط بنك الرياض قسّط مشترياتك على 12 شهر

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عمر شويل - جدة عروض 0% قسط بنك الرياض قسّط مشترياتك على 12 شهر - ثقفني

عروض 0% قسط بنك الرياض من المبادرات التي يقدمها مصرف الرياض حيث يتيح لك البرنامج تحويل مشترياتك لمجموعة من الخيارات السهلة والمريحة في خطط السداد.سواءً كنت مسافراً إلى الخارج، أو تتسوق عبر الأنترنت، فتقدم بطاقات بنك الرياض الائتمانية حلولاً، ومزايا مصممة خصيصاً لتمنحك الأمان التام والمرونة في التسوق عبر الإنترنت، إضافة لبرنامج الدرع الائتماني للمشتريات والتأمين على السفر.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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