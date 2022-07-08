نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حساب المواطن رابط تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي قبل عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حساب المواطن التي أعلن عنها برنامج الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية، خاصةً بعدما تم الإطلاع على عدد من التعديلات الخاصة بالتسجيل، والتي منها إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج، والتي أتت فور قرار خادم الحرمين الشريفين المرتبط بالدعم المالي الخاص بالبرنامج، وفي السطور القادمة نشير إلى الأمر بكثير من التفصيل.

حساب المواطن الجديد

سبق الإعلان على حساب برنامج الدعم الحكومي الرسمي على تويتر عن بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن، مع التنويه أن المستفيدين المؤهلين الحاليين للشهر الجاري يوليو 2022 ليس عليهم الدخول إلى الموقع أو التسجيل.

قام الملك/ سلمان بن عبدالعزيز بالإعلان عن تخصيص الدعم المالي لمواجهة ما ترتب على ارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً، وأعلن كذلك عن تخصيص جزء كبير منها على سبيل التحويلات النقدية المباشرة لدعم المستفيدين من برنامج حساب المواطن.

كما تم الإعلان مساء الاثنين الماضي عن موافقة خادم الحرمين الشريفين على تخصيص مبلغ 20 مليار ريال، وذلك للقيام بمواجهة ما تشهده البلاد من ارتفاع الأسعار المحلية والعالمية، ويخصص من المبلغ السابق حوالي 10 مليارات لمستفيدي حساب المواطن ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

التسجيل في حساب المواطن

طريقة التسجيل في حساب المواطن تأتي عبر عدة خطوات محددة نشير إليها فيما يلي:

الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن. إنشاء حساب جديد، وإدخال بيانات المستفيد ومنها رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. القيام بتسجيل الدخول للموقع فور استقبال رسالة على الهاتف الجوال تحتوي كلمة السر المؤقتة لإتمام عملية التسجيل. على المستخدم تغيير كلمة المرور، ثم إدخال البيانات المطلوبة، ومنها (البيانات العامة- بيانات العنوان- بيانات الحساب البنكي- بيانات التابعين- بيانات الدخل- بيانات العقارات). إرفاق المستندات المطلوبة في حال طلبها عند إتمام الإجراءات. القيام بمراجعة كافة البيانات والتأكد منها، بعد الإقرار على صحة البيانات الخاصة يتم تقديم طلب التسجيل.

المستفيدون من برنامج حساب المواطن