ما سبب نقص معاش الضمان الإضافي” ايداع نصف الراتب”؟.. وزارة الموارد البشرية تحسم الجدل

بعد صدور الأوامر الملكية بصرف راتب إضافي للمستفيدين من الضمان القديم والمطور، وجدوا أن هناك نقص معاش الضمان الإضافي، لذا يرغبون في معرفة سبب إيداع نصف راتب إضافي، وهو مجال حديثتا اليوم، كما إن وزارة الموارد وفرت خدمة مجانية حتى يتمكن الشخص من الاستعلام عن المبلغ التابع للضمان الاجتماعي بالشكل المجاني، فهذا الأمر يساعد المستفيدين من معرفة جميع المعلومات التي يريدونها والتي تتعلق براتب الضمان، من الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالاستحقاق.

سبب نقص معاش الضمان الإضافي

أجاب المتحدث باسم وزارة الموارد الدكتور سعد آل حماد المستفيدين بشأن سؤالهم عن سبب النقص بالراتب الإضافي، وأشار بأن السبب يعود لأن الدعم الإضافي عبارة عن قيمة الراتب الأساسي لمستفيدي الضمان ولا يشمل الدعم المخصص للغذاء والكهرباء، كما إن حكومة المملكة السعودية قد وفرت رواتب الضمان عبر وزارة الموارد، فهو يقدم لفئات مستحقة تنطبق عليهم كافة الشروط المحددة من الوزارة، وتوفر هذه المعاشات من خزنة الدولة وأموال الزكاة إضافة للأموال المقدمة من جهات تدعم المستفيدين من خلال الهبات وأموال الصدقات.

الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي 2022

بإمكان المواطنين بالسعودية أن يستعلموا عن المبلغ الخاص بالضمان، وأي معلومات يريدونها حول هذا البرنامج، ويمكنهم أن يحصلوا على كافة المعلومات من خلال الدخول على الرابط المخصص لهذا الأمر وإدخال كافة البيانات التي يتم طلبها، ثم اتباع جميع الخطوات حتى يحصل على الخدمات بالشكل الإلكتروني، لأنها قد أتاحت لجميع الأشخاص المستفيدين من الضمان أن يستعلموا عن المبلغ عن طريق استخدام رقم الهوية، وتتبع جميع الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي:

تدخل على الموقع الرسمي التابع لبوابة الضمان.

تكتب اسم المستخدم بالإضافة لرقم الهوية للشخص المستفيد.

تدخل كلمة السر بالمكان المخصص لها.

تضغط فوق كلمة تسجيل الدخول.

تنقر على زر الطلبات المتواجد بالقائمة الرئيسية بالموقع.

سترى بعدها حالة الضمان وتعرف جميع المعلومات.

شروط تلزم للضمان المطور

هناك شروط حددت من وزارة الموارد حتى يكون الشخص مستحقاً لراتب الضمان المطور وهي كالآتي: