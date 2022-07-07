نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حساب المواطن الجديد 1443 تعرف على حاسبة حساب المواطن الجديد ورابط التسجيل ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط حساب المواطن الجديد 1443، ننشر لكم عبر موقعكم المفضل ثقفني شروط وحاسبة حساب المواطن الجديد 1443، فقد ازداد البحث بصورة هائلة خلال هذه الساعات عن رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد، وذلك بعد فتح التسجيل مرة أخرى بعد توقف منذ 2020 عن استقبال طلبات التسجيل، حتى جاءت أوامر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بإعادة فتح دخول حساب المواطن 2022، وقد تم تخصيص 20 مليار ريال سعودي لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار عالمياً عن المواطن والأسر الأكثر احتياجاً، وقد تم توجيه 8 مليار ريال سعودي دعم إضافي لمستحقي برنامج حساب المواطن، ومن المقرر أن يتم صرف هذا المبلغ قبل نهاية هذا العام ولمرة واحدة فقط.

شروط حساب المواطن الجديد 1443

من يمكنه التسجيل في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/dOZTlIWvPu — حساب المواطن (@citizenaccount) من يمكنه التسجيل في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/dOZTlIWvPu — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وأن يكون من حاملي بطاقات التنقل. يستطيع الفرد الاستفادة والتسجيل للحصول على الدعم إذا كان 18 عام أو أكثر ويسكن في مسكن خاص به ومنفصل.

رابط التسجيل في حساب المواطن 2022

وفق رؤية المملكة العربية السعودية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها في شتى مناحي الحياة وفق الخطة الموضوعة للتطوير في 2030. يتم إنهاء كافة الإجراءات والخدمات إلكترونياً ومن ضمن هذه الخدمات التسجيل في حساب المواطن الجديد برقم الهوية من خلال رابط حساب المواطن ca.gov.sa.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يتم الاستعلام عن نتيجة الأهلية والاستحقاق إلكترونياً عبر موقع برنامج حساب المواطن من خلال القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط حساب المواطن تسجيل جديد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

الذهاب إلى أيقونة “الأهلية والاستحقاق” والنقر عليها والاطلاع على النتيجة.

أما في حال لم يكن لديك حساب مفعل على البرنامج في هذه الحالة يجب تسجيل حساب جديد من خلال الاطلاع على رابط المقال الموجود في هذا العنصر.

حاسبة حساب المواطن الجديد 1443

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة استحقاقك تمر بعدة خطوات أولها الدخول على رابط بوابة حساب المواطن. الخطوة الثانية الضغط على أيقونة “الحاسبة التقديرية”. الخطوة الثالثة حدد حالتك ضمن الخيارات المتاحة ثم اضغط على “احسب”. وفي النهاية سيظهر لك مبلغ الاستحقاق التقديري.

دخول حساب المواطن ورقم التواصل

حتى يتمكن المواطن أو المستفيد من التواصل مع برنامج حساب المواطن يتم ذلك عن طريق موقع حساب المواطن الرسمي على تويتر. ويتم ذلك بترك الاستفسار الخاص بك وسوف يقوم المختصين بالرد عليك. أو عن طريق الاتصال على رقم حساب المواطن 19912.

اعتراضات حساب المواطن

يتم تقديم اعتراض أو شكوى على نتيجة الأهلية والاستحقاق إلكترونياً من خلال الدخول على موقع البرنامج والنقر على أيقونة “اعتراضات الأهلية”. وقم بالاطلاع على أسباب الرفض ورفع المستندات الداعمة لك. وسوف تقوم اللجنة المختصة بدراسة طلب الاعتراض والبت فيه وإرسال رسالة لك على الجوال تعلمك بالنتيجة.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

هناك بعض الشروط الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية بالنسبة للمتقدم للحصول على دعم البرنامج. وهذه الشروط تتمثل في شرط الجنسية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وشرط الإقامة أن يكون مقيم داخل الأراضي السعودية. وشرط توافق البيانات مع جهات الاختصاص. أما فيما يتعلق بمعايير الاستحقاق فهي معيار عدد أفراد الأسرة ومعيار أعمار أفراد الأسرة ومعيار مجموع الدخل الشهري للأسرة.