خدمة حجز مسلخ وزارة البيئة والمياه والزراعة

خدمة حجز مسلخ، حيث تعد هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين داخل المملكة، فهي خدمة تمكن جميع المستفيدين من حجز موعد للمسلخ بشكل إلكتروني سريع، مع العلم قد وضحت الوزارة بأن هذه الخدمة متاحة فقط للمقيمين في منطقة مكة المكرمة “العاصمة المقدسة” وبالمدينة المنورة ومدينة الرياض، علي أن يتم التقديم بهذه الخدمة عبر بعض المتطلبات والشروط الواجب توافرها في جميع المستفيدين حتي يتم الحجز بشكل صحيح وإتمام الخدمة بشكل أسرع، وسوف نوفر لكم رابط خدمة حجز مسلخ.

خدمة حجز مسلخ

وضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة طريقة الحجز الإلكتروني لخدمة حجز مسلخ عبر منصتها الإلكترونية، ويتم ذلك وفق هذه الخطوات:

يجب الدخول إلي الموقع الإلكتروني التالي: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الدخول عبر تبويب (الخدمات الإلكترونية) بأعلي قائمة خدمات المنصة.

تحديد الاختيار علي خدمة (خدمة حجز مسلخ).

يجب تحديد المدينة التي يرغب المستفيد بحجز الموعد بها.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من جانب المنصة، علي أن يتم تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح دون أخطاء.

تحديد التوقيت المناسب والتاريخ من بين المواعيد المتوفرة في المنصة.

ثم النقر علي تأكيد حجز الموعد.

شروط الحصول على الخدمة

بإمكان جميع المواطنين التسجيل في الخدمة الإلكترونية التي توفرها بشكل مجاني سريع، ولكن هناك بعض المتطلبات التي حددتها خدمات وزارة الزراعة من أجل الموافقة علي تنفيذ الخدمة، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يتم الحضور للمسلخ قبل الوقت المسجل في المنصة بساعة في الأقل.

يتم الدخول لصاحب الذبيحة فقط.

يتطلب أن يتم التأكد من تهوية السيارة للغنم وعدم تعرضهم للحرارة العالية.

تضع الوزارة عدد حد اقصي 8 ذبائح فقط للشخص الواحد بالسيارة الواحدة.

يتطلب من كل شخص أن يتأكد من سلامة الأضحية صحيًا وشرعيًا.

التقيد والالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والصحية التي تحددها الوزارة.

التعهد بتنفيذ جميع التعليمات المقدمة من جانب الجهة المشرفة التي تتبع الوزارة.

وبتوافر هذه المتطلبات يتلقى كل شخص خدمته علي أكمل وجه وفي وقت سريع دون تأخير من جانب الجهة المشرفة.