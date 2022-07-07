موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية توقيت إقامة الصلاة في الرياض ومكة والمدينة والدمام والقطيف وجدة

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية الذي يبحث عنه كثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في أرض المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية، نظراً لاقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، فصلاة العيد سنة مؤكدة يحرص المسلمين بشكل واضح على أدائها، وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية قد أعلنت يوم الأربعاء السابق عن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، ليكون يوم 30 من شهر يونيو الماضي هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1443، وبهذا يكون يوم السبت القادم الموافق يوم التاسع من شهر يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتوافق وقفة عرفات يوم الثامن من شهر يوليو القادم.

موعد إجازة عيد الأضحى

وجدير بالذكر أنه بعد إعلان المحكمة العليا السعودية يوم الأربعاء الماضي ثبوت هلال شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، تم تحديد موعد الإجازات بناء على ذلك، حيث يتم منع جميع العاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية إجازة مدتها 9 أيام، أما العاملين في القطاع الخاص وغير الربحي فيتم منحهم فترة إجازة تبلغ مدتها 4 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أما العاملون في البنوك فيحصلون أيضاً على إجازة مدتها 4أيام ويستثنى من ذلك العاملون في فروع مكة والمدينة المنورة نظراً لتعاملهم مع حجاج بيت الله الحرام.

موعد صلاة العيد 2022 في السعودية

يختلف موعد صلاة العيد 2022 في السعودية من مدينة إلى أخرى تبعاً لاختلاف التوقيت، ولكن ما قد أوضحته مجموعة من الوسائل الإعلامية السعودية المختلفة أن مواعيد صلاة العيد في المدن السعودية سوف تكون بين:

الساعة الخامسة وأربعة عشر دقيقة والساعة السادسة وخمس دقائق، تبعاً لتوقيت كل مدينة.

فتوقيت صلاة العيد في مكة المكرمة هو الساعة 06:04.

أما توقيت الصلاة في المدينة المنورة فيكون في تمام الساعة 06:05.

ويؤدي المسلمون صلاة العيد في مدينة الدمام في الساعة 05:15.

أما في مدينة تبوك فتكون الصلاة في تمام الساعة 06:04.

أما موعد صلاة العيد في مدينة القطيف فهو في تمام الساعة لساعة 05:14.

ويصلي المسلمون العيد في مدينة ينبع ومدينة جدة أيضاً في تمام الساعة 06:06.

ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح أعمالنا.