تطلق المملكة العربية السعودية الكثيرمن الدعم والمنحات التي تهدف إلي الارتقاء والصعود بالدولة ومنها وضع برنامج يهدف إلي تحسين القطاعات الزراعية وتحسين روتين الحياة الريفية وهو برنامج الدعم الريفي الذي يهدف إلي كل ما يتعلق بالأمور الزراعية للوصول افضل سلع في الاسواق، ويتسائل المستفيدين من الدعم بشكل مستمر متى ينزل دعم ريف شهر يوليو 2022 بعد قبول الطلب وشروط التسجيل.

متى ينزل دعم ريف شهر يوليو 2022

كثرت علي مواقع التواصل الإجتماعي التساؤلات من المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الزراعي والريفي داخل المملكة على موعد صرف دعم الريف وفي هذا الإطار نشرالحساب الرسمي لبرنامج ريف من خلال موقعهم علي تويتر أن توقيت صرف الدعم الريفي يكون في الفترة بداية من 1 من كل شهر ميلادي ويمتد الصرف ويستمر من اول يوم حتي العاشر من الشهر الميلادي.

ويمكن الاستعلام عن موعد الدعم الريفي للمتقدمين والمسجلين في الدعم عن طريق تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية للبرنامج وهذا في حالة تأخير نزول الدعم ويمكن ايضا تقديم الشكاوي والإعتراضات عند حدوث مشاكل في نتيجة الدعم ولم يستدعي الذهاب لمقرر الوزارة وتم تفعيل هذه الميزه توفيرا لوقت وجهد المواطن السعودي المستفيدين من برنامج الدعم الريفي.

شروط التسجيل في البرنامج

فعلت الحكومة بالمملكة العربية السعودية برنامج الدعم الريفي ويهدف هذا إالي تنمية المشاريع الزراعية وتحسينها وهذا يؤدي إلى تحسن مستوي المعيشة لسكان الريف وايضا توفيرالسلع الامنة من محاصيل زراعية ومنتجات غذائية في هذه المناطق ووضعت الحكومة بعض الشروط للحصول علي الدعم الريفي التي يجب توافرها في الاشخاص المتوافقين :-