نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي 1443 “الموارد البشرية” توضح الخطوات بالتفصيل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي 1443 من الأمور الهامة التي يجب ان يتم الاحتفاظ بها جيدًا حيث انك لن تتمكن من الاستعلام عن حسابك أو معرفة مستحقاتك بدونه، وقد يجد المواطنين صعوبة أحيانًا في تذكر الرقم كما أنهم قد يفقدونه لأي سبب من الأسباب، ومن الجدير بالذكر ان هذا الرقم هام للغاية، ولذلك يتم البحث عنه بصورة كبيرة من قبل المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الشهري، ولمعرفة طريقة الحصول علي الرقم بالخطوات تابع المقال.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بإتاحة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي للأفراد السعوديين من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بالذهاب إلى حساب المستفيد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية ثم تسجيل رقم الهوية الوطنية بحساب المستفيد من نظام الضمان الاجتماعي والرقم السري .

ثم النقر على كلمة تسجيل الدخول والضغط على كلمة صندوق الوارد ثم النقر على كلمة معاش التأمين والنقر على كلمة حالة الخدمة الخاصة بالمستفيد .

بعد ذلك قم بإدخال البيانات بالتفصيل في الخانات المناسبة.

في النهاية سوف تظهر أمامك كافة البيانات بالتفصيل والتي تتمثل في رقم الضمان الاجتماعي وكل المعلومات التي تهم المستفيد.

طريقة الاستعلام عن حسابك في نظام الضمان

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن العديد من الخدمات التي تتاح للأفراد بشكل إلكتروني للأفراد المستحقين من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة حيث يستطيع المستحقين الاستفسار عن حساباتهم من خلال رقم الهوية الوطنية أو عن طريق رقم الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالاستفسار عن الخدمات الخاصة بوزارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى أنه يمكن التواصل مع الوزارة إذا كان هناك أي نوع من التساؤلات الأخرى تليفونيا من خلال رقم 19911.

خطوات التسجيل في الضمان المطور

يمكنك التسجيل في الضمان المطور من خلال هذا الرابط sbis.hrsd.gov.sa واتباع الفيديو التالي:

طريقة الاستعلام عن الضمان برقم الهوية

يتمكن الأفراد المستحقين في نظام الضمان الاجتماعي الاستعلام عن حساب الضمان الاجتماعي من خلال رقم الهوية على أن يتم القيام بالخطوات التالية: