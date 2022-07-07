نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل زيادة حساب المواطن مستمرة أم لا؟ وكم قيمة الدعم الإضافي بعد الأوامر الملكية الأخيرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن المصادر الإخبارية قد أعلنت عن حدوث تغييرات متعددة متعلقة ببرنامج حساب المواطن، الذي قد عاد منذ أيام بأمر ملكياً، ولقد أعلن أيضاً عن الزيادة في حساب المواطن، ولذلك بدأ الجميع في التساؤل عن ذلك، ونحن من خلال مقالنا هذا سنوضح إليكم هل زيادة حساب المواطن مستمرة زكم قيمة الدعم الجديد بالتفصيل.
هل زيادة حساب المواطن مستمرة؟
نعم مستمرة لمدة 6 شهور أي حتى نهاية العام الجاري، ولقد تم الإعلان بشكل رسمي عن الزيادة الخاصة بحساب المواطن، ولكنه قد أعلن بأن هناك 8 مليار تخصص لحساب المواطن، والزيادة تكون راجعة لبعض الشروط والمعايير الموضوعة من وزارة الموارد، ومن أهم تلك العوامل هو أعداد أفراد الأسرة ودرجة الفقر، بالإضافة للفئات العمرية فالعمر يشكل عنصر مهم بزيادة حساب المواطن.
كم قيمة الدعم الإضافي؟
وإليكم تلك الزيادة وهي كالآتي:
- أولاً إن كان المستفيد يبلغ 18 عام أو حتى أكثر فإن قيمة الدعم له 360 ريال.
- أما إن كان 18 عام فإن قيمة الدعم الإضافي 215 ريال.
- بالنسبة لرب الأسرة الدعم الإضافي له 720 ريال.
شروط التسجيل بدعم حساب المواطن
إن وزارة الموارد قد وضحت ضرورة التوفر لكافة الشروط اللازمة حتى يستطيع الشخص أن يستفيد من برنامج حساب المواطن ويسجل به، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- ضرورة كون المتقدم ذو جنسية سعودية.
- توفر بطاقة تنقل.
- تواجد الشخص بشكل دائم بالمملكة.
- استقلالية الشخص ببيت ولا يكون متواجد بمركز إيواء.
- تقديم الإثباتات الخاصة بحسن السير والسلوك وعدم تواجد أي قضايا تكن مخلة وتؤدي للسجن.
- التأكد التام من أن جميع البيانات المدخلة صحيحة.
التسجيل الجديد لحساب المواطن
هناك بعض الخطوات التي تكون لازمة حتى يستطيع الشخص القيام بالتسجيل، والحصول على دعم حساب المواطن، وإليكم تلك الخطوات وهي كالآتي:
- تذهب لرابط حساب المواطن.
- تضغط بعدها فوق حساب جديد تجده بالبوابة الإلكترونية.
- تعمل على إضافة جميع البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد رقم الهوية ورقم الجوال.
- تدخل كلمة سر مؤقتة لتسجل الدخول للموقع وهي التي سترسل إليك بالهاتف.
- تقوم بتغيير كلمة السر.
- يطلب منك الموقع بعد ذلك بعض البيانات من البيانات العامة، الحساب البنكي، بيانات الدخل، والعنوان، التابعين، بالإضافة لبيانات العقارات.
- تقوم بإرفاق المستندات وكذلك الوثائق التي يتم طلبها خلال إتمام الرفع للطلب.
- وقبل التسجيل عليك أن تتأكد من صحة البيانات وتراجعها جيداً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل زيادة حساب المواطن مستمرة أم لا؟ وكم قيمة الدعم الإضافي بعد الأوامر الملكية الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.