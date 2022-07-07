نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل زيادة حساب المواطن مستمرة أم لا؟ وكم قيمة الدعم الإضافي بعد الأوامر الملكية الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المصادر الإخبارية قد أعلنت عن حدوث تغييرات متعددة متعلقة ببرنامج حساب المواطن، الذي قد عاد منذ أيام بأمر ملكياً، ولقد أعلن أيضاً عن الزيادة في حساب المواطن، ولذلك بدأ الجميع في التساؤل عن ذلك، ونحن من خلال مقالنا هذا سنوضح إليكم هل زيادة حساب المواطن مستمرة زكم قيمة الدعم الجديد بالتفصيل.

هل زيادة حساب المواطن مستمرة؟

نعم مستمرة لمدة 6 شهور أي حتى نهاية العام الجاري، ولقد تم الإعلان بشكل رسمي عن الزيادة الخاصة بحساب المواطن، ولكنه قد أعلن بأن هناك 8 مليار تخصص لحساب المواطن، والزيادة تكون راجعة لبعض الشروط والمعايير الموضوعة من وزارة الموارد، ومن أهم تلك العوامل هو أعداد أفراد الأسرة ودرجة الفقر، بالإضافة للفئات العمرية فالعمر يشكل عنصر مهم بزيادة حساب المواطن.

كم قيمة الدعم الإضافي؟

وإليكم تلك الزيادة وهي كالآتي:

أولاً إن كان المستفيد يبلغ 18 عام أو حتى أكثر فإن قيمة الدعم له 360 ريال.

أما إن كان 18 عام فإن قيمة الدعم الإضافي 215 ريال.

بالنسبة لرب الأسرة الدعم الإضافي له 720 ريال.

شروط التسجيل بدعم حساب المواطن

إن وزارة الموارد قد وضحت ضرورة التوفر لكافة الشروط اللازمة حتى يستطيع الشخص أن يستفيد من برنامج حساب المواطن ويسجل به، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

ضرورة كون المتقدم ذو جنسية سعودية.

توفر بطاقة تنقل.

تواجد الشخص بشكل دائم بالمملكة.

استقلالية الشخص ببيت ولا يكون متواجد بمركز إيواء.

تقديم الإثباتات الخاصة بحسن السير والسلوك وعدم تواجد أي قضايا تكن مخلة وتؤدي للسجن.

التأكد التام من أن جميع البيانات المدخلة صحيحة.

التسجيل الجديد لحساب المواطن

هناك بعض الخطوات التي تكون لازمة حتى يستطيع الشخص القيام بالتسجيل، والحصول على دعم حساب المواطن، وإليكم تلك الخطوات وهي كالآتي: