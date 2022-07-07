نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن للمسجلين الجدد وكم باقي على صرف الدفعة 56 لهذا الشهر يوليو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن للمسجلين الجدد 1443، أصبح محل بحث كبير وهائل الآن خاصةً بعد فتح التسجيل من جديد بقرار من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. الجميع يتسابق الآن على حجز مكان له ضمن مستفيدي برنامج حساب المواطن دخول، حتى يحصل على الدعم المقرر وفق الشروط والضوابط المعمول بها، لكن متى يتم الصرف للمسجلين الجدد وهل سيتمكنون من صرف الدعم في شهر أغسطس القادم، كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

موعد صرف حساب المواطن للمسجلين الجدد

في سؤال تم توجيه لبرنامج حساب المواطن بخصوص موعد استحقاق ودراسة الأهلية بعد التسجيل أو إعادة تقديم الطلب. فكان رد البرنامج على السائل أنه في حال أكملت تسجيلك أو أعدت تقديم الطلب قبل يوم 16 يوليو فسيتم دراسة أهليتك واستحقاقك لشهر أغسطس القادم. إذاً نفهم من هذا الكلام أنه في حال كان التسجيل قبل يوم 16 سوف يتم إدراجك ضمن المستحقين لشهر أغسطس في حال توافرت فيك الشروط والاستحقاق. أما بعد هذا الموعد فسيتم النظر في أهليتك واستحقاقك عن شهر سبتمبر.

رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد

يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد إلكترونياً عبر بوابة البرنامج الرسمية ca.gov.sa. عن طريق الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول. وبعد ذلك يتم البدء في تسجيل كافة البيانات المطلوبة ورفع جميع المستندات والنقر على تقديم الطلب. وسوف تقوم اللجنة المختصة بدراسة الطلب ودراسة الأهلية والاستحقاق والرد عليك برسالة نصية عبر جوالك المحمول.

كم باقي على نزول حساب المواطن لهذا الشهر يوليو 2022

دعم حساب المواطن يتم نزوله في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إذا لم يصادف عطلة رسمية في المملكة. لذلك فإن موعد صرف الراتب القادم لهذا الشهر يوليو سيكون يوم الأحد القادم الموافق 10\07\2022.

شروط حساب المواطن الجديد 2022

شروط حساب المواطن الجديد هي نفسها الشروط والمعايير وضوابط الاستحقاق السابقة. من حيث شرط الجنسية في المتقدم وأن يكون من حاملي بطاقات التنقل. وفي حال كان المتقدم فرد فيجب ألا يقل السن عن 18 عام وأن يكون في مسكن منفصل.