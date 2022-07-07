قدم الآن علي أضاحي الراجحي بأقل سعر| تعرف علي خطوات التقديم

اقترب عيد الأضحى المبارك ويتساءل جميع الأشخاص عن كيفيه شراء صك الأضحية من بنك الراجحي كما أنه تم الإعلان من قبل البنك على جميع المواصفات الموجودة للأضحية الموجودة لديهم، كما أنه يعتبر من أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية التي يتم تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين من قبل الفروع الخاصة بالبنك و سنتعرف من خلال المقال التالي على كافة التفاصيل الخاصة بالأضحية عن طريقهم.

أسعار أضاحي الراجحي

يريد الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من التفكير في شراء صك الأضحية من بنك الراجحي، حيث أنه يقدم العديد من التسهيلات في السداد من خلال هذا البنك و سنتعرف على جميع الأسعار الخاصة بصك الأضحية.

يوجد لديهم الخروف الروماني التي يبلغ سعره حوالي 1080 ريال سعودي.

بينما الخروف البربري يتم عرضة في بنك الراجحي بحوالي 855 ريال سعودي.

بينما الخروف النعيمي يتم عرضة لديهم بمبلغ حوالي 14900 ريال سعودي.

بينما الخروف السواكني يبلغ سعره حوالى 1150 ريال سعودي.

كيفية التقديم على الأضحية من بنك الراجحي

يتساءل العديد عن كيفية التقديم على صك الأضحية من خلال بنك الراجحي وما هي الخطوات التي يمكنهم اتباعها حتى يتمكنوا من التقديم وتتلخص هذه الخطوات في الآتي: