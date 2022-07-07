نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم الآن علي أضاحي الراجحي بأقل سعر| تعرف علي خطوات التقديم في المقال التالي
اقترب عيد الأضحى المبارك ويتساءل جميع الأشخاص عن كيفيه شراء صك الأضحية من بنك الراجحي كما أنه تم الإعلان من قبل البنك على جميع المواصفات الموجودة للأضحية الموجودة لديهم، كما أنه يعتبر من أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية التي يتم تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين من قبل الفروع الخاصة بالبنك و سنتعرف من خلال المقال التالي على كافة التفاصيل الخاصة بالأضحية عن طريقهم.
أسعار أضاحي الراجحي
يريد الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من التفكير في شراء صك الأضحية من بنك الراجحي، حيث أنه يقدم العديد من التسهيلات في السداد من خلال هذا البنك و سنتعرف على جميع الأسعار الخاصة بصك الأضحية.
- يوجد لديهم الخروف الروماني التي يبلغ سعره حوالي 1080 ريال سعودي.
- بينما الخروف البربري يتم عرضة في بنك الراجحي بحوالي 855 ريال سعودي.
- بينما الخروف النعيمي يتم عرضة لديهم بمبلغ حوالي 14900 ريال سعودي.
- بينما الخروف السواكني يبلغ سعره حوالى 1150 ريال سعودي.
كيفية التقديم على الأضحية من بنك الراجحي
يتساءل العديد عن كيفية التقديم على صك الأضحية من خلال بنك الراجحي وما هي الخطوات التي يمكنهم اتباعها حتى يتمكنوا من التقديم وتتلخص هذه الخطوات في الآتي:
- تم الدخول إلي الموقع الخاص بمنصة الأضحية.
- بعد ذلك يتم الدخول إلي الصفحة الرئيسية الموجودة بها واختيار الأضحية التي ترغب في شراؤها.
- ثم بعد ذلك عليك تحديد السعر التي تتمكن من دفعه في الأضحية.
- كما أنه يتمكن البنك من عرض السداد بأكثر من طريقة سواء الدفع كاش عن طريق احدي فروع البنك أو من خلال الفيزا الخاصة بك.
- يجب على الشخص إدخال جميع البيانات التي يطلبها الموقع، ويجب توخي الحذر أثناء كتابة هذه البيانات حتى لا يحدث أي خطأ.
- ثم يتم التأكد من البيانات مرة أخرى والضغط على استكمال عملية الشراء.
- بعد ذلك يقوم البنك بالاتصال بالشخص التي تقدم لشراء صك الأضحية عن طريقهم ويحدد لهم موعد التسليم للأضحية التي تم اختيارها.
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