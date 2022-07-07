نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis hrsd الشروط ورابط التسجيل 1443

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عمر شويل - جدة تم الإعلان عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis 1443 وإتاحة رابط التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، حيث أوضحت الوزارة أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد قد جاء بمرسوم ملكي بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير المطلوبة واللازمة من أجل تقديم الدعم المادي المناسب لكافة الأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً للدعم، وقد أتاحت رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد للالتحاق بالبرنامج، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على كيفية حساب الضمان الاجتماعي الجديد وفق الآلية المطورة، كما يمكنكم الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي الجديد، والحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد مركز الاتصال المجاني للتواصل مع الدعم الفني.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي الجديد لتحقيق المزيد من الاستقرار للأسر وترسيخ التدابير اللازمة لتقديم الدعم المالي المناسب للفئات الأكثر احتياجاً لضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الأزمات والكوارث.

حيث تم إطلاق البرنامج الجديد لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية للفئات الأشد الحاجة من خلال تقديم الدعم المالي وخدمات التأهيل والتدريب، إلى جانب إتاحة خدمات التوظيف والتمكين، وضمان وصول أموال الزكاة للمستحقين والمستحقات، كما يسعى إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين والمستحقات، والهدف من ذلك هو تعزيز جودة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

ويعمل الضمان الاجتماعي على دعم الفئات الأكثر حاجة وفق المستهدفات لرؤية المملكة الرشيدة 2030، وقد تم تصميمه بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بنظام الضمان الاجتماعي السابق، كما تم إطلاق موقع الضمان الاجتماعي المطور المخصص فقط لخدمات الضمان الاجتماعي، وقد تم إيضاح شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور ومعاييره لمن يرغب في الانضمام للبرنامج الجديد.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومن ثم إنشاء حساب جديد، ثم إدخال البيانات المطلوبة لإكمال عملية تسجيل حساب جديد على موقع الضمان الاجتماعي المطور ليتم من خلاله التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443.

كما يتاح من خلال منصة الضمان أيضاً استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني للتعرف على نتائج الأهلية والاستحقاق فور إصدار القرار النهائي من جانب الجهة المختصة سواء بقبول المتقدم أو رفضه، وذلك من خلال النقر على الطلبات، وسيتم عرض تفاصيل الطلب من حيث الاسم وتاريخ التقديم وحالة الطلب، وفي حال وجود أي ملاحظات على الطلب ستجدها أسفل خانة حالة الطلب.

كما يتم عرض عدد المنازل المشمولة في الطلب وعدد التابعين، ورقم الحساب البنكي هل تم التحقق منه بنجاح أو عدم التحقق، وقد أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور ضرورة إضافة الحساب البنكي أو يكون مطابقاً لاسم المتقدم، فمن يرغب في الحصول على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa).

أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

بعد إعلان نتائج الأهلية للمتقدمين، فقد أرفقت الجهة المختصة أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي الجديد، حيث لا يتم تحقق الأهلية للحصول على المعاش بناءً على البيانات الواردة من المصدر أو الجهة الحكومية المصدرة وهي أن تزيد عدد المركبات التي يمتلكها المتقدم عن مركبة أو سيارة واحدة، وحالة السجن.

والتواجد خارج المملكة ما يزيد عن 12 شهر قبل تاريخ التقديم على الضمان المطور، وتوفر عدد العمالة المهنية 1 أو أكثر، وزيادة عدد العمالة المنزلية عن 2، كما يصدر قرار عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور عند تجاوز الدخل الشهري للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد المانع المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد.

وعند عدم وجود عقد إيجار نشط في حال كانت نوع الوحدة السكنية مستأجر، لذلك يجب التأكد من عدم وجود أياً من هذه الأسباب حتى لا يتم الرفض عند تقديم طلب للالتحاق بالبرنامج المطور، وفي حال صدور قرار بعد الأهلية، فيجب تصحيح الطلب المقدم، ومن ثم إعادة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis مرة أخرى.

طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443

تستقبل منصة الدعم طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور بعد نقل كافة الخدمات الضمانية إليها، حيث يتم تسجيل ضمان الاجتماعي جديد من خلال اتباع الرابط المرفق عالية، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

النقر على زر “تسجيل جديد”.

تعبئة البيانات الشخصية للمتقدم (الهوية الوطنية – الجوال – تاريخ الميلاد بالهجري – إنشاء كلمة المرور).

كتابة رمز التحقق والتأشير في مربع التعهد بعد قراءة الأحكام والنقر على زر “تسجيل”.

سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق، قم بكتابة رمز التوثيق لتفعيل رقم الجوال الخاص بك والنقر على زر توثيق.

تعبئة الهوية وكلمة المرور، ثم تسجيل الدخول.

بدء تعبئة معلومات الملف الموحد التي تبدأ بالمعلومات الشخصية.

الإجابة على الأسئلة المطروحة أمامه، وتعبئة رقم الآيبان الخاص به بصورة صحيحة.

ففي حال كان آيبان باسم شخص أخر فتظهر الحالة “عدم التحقق” أمام خانة الحساب البنكي، ثم النقر على حفظ البيانات، ويتم الانتقال لخطة تعبئة بيانات السكن وفق ما هو مسجل في العنوان الوطني، حيث يقوم المتقدم بتعبئة كافة تفاصيل العنوان من حيث المنطقة والحي والمدينة ورقم الشارع والرمز البريدي ورقم المبنى واختيار نوع السكن، ويمكنكم الإطلاع على طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول 1443

تمت مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعددٍ من البرامج المماثلة بالدول الأخرى عند تدشين برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، كما راعت الجهة المختصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وفرص التنمية المستقبلية للإسهام في تحقيق المحاور الأساسية الثلاث وهم (مجتمع حيوي – اقتصاد مزدهر ومتقدم – وطن طموح).

ويستهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد الأفراد وكافة الأسر الأكثر احتياجاً للمال من أجل تزويدهم بالدعم المالي أو النقدي لتحسين حالتهم الاجتماعية في ظل الظروف الجارية، وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أفراد منتجين عن طريق التأهيل والتدريب، إضافةً إلى تقديم عروض العمل التي تلائمهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

فلم يعد ينظر الضمان الاجتماعي كما في السابق إلى حالة المتقدم الاجتماعية أو السن “من بلغ سن الشيخوخة” أو غيره من الشروط المعتمدة في البرنامج السابق، ولكنه ينظر الآن إلى عدد أفراد الأسرة المُتقدمة، وإجمالي الدخل الشهري المكتسب وغير المكتسب، وتعتمد الوزارة نصف الراتب المكتسب من راتب شهري أو دخل من نشاط تجاري، بالإضافة إلى الأصول المملوكة والنفقات.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

ويجب العلم أنه يمكن للزوجة التسجيل كعائل أسرة عند تعبئة طلب التقديم عبر المنصة الإلكترونية، ويكون الحساب البنكي باسمها، وإضافة الزوج والأبناء كتابعين لها، وبعد الانتهاء من تعبئة الملف الموحد تتم دراسة الحالة المتقدمة وصدور القرار بعد 20 يوماً من تاريخ التقديم بالقبول أو رفض الطلب مع ذكر السبب، ويتم الإطلاع على نتائج الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة الطلبات.

وكان قد أعلن وكيل الضمان الاجتماعي الأستاذ سلطان الجريس عن أن موعد إيداع معاش نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis يكون في بداية كل شهر ميلادي، حيث تقوم الوزارة بتحويل المستحقات مباشرةً إلى حسابات المستحقين المصرفية.

ويجب العلم أن هناك ثلاثة أنواع أنواع للبيانات وهي ثابتة والتي لا يمكن التعديل عليها مثل البيانات الأساسية والشخصية كالهوية وتاريخ الميلاد، ومعلومات مسترجعة وهي البيانات المعروضة من الجهة الحكومية ويمكن التعديل عليها، حيث يجب العلم أن هناك ربط بين الوزارة وكافة الجهات الحكومية مثل وزارة التعليم وأبشر وغيرهم، والجديدة التي يجب إضافتها لإكمال الملف.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم إيضاح شروط الضمان المطور الواجب توافرها وانطباقها على من يرغب في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من قبل الوزارة، حيث تتمثل شروط الضمان الجديدة في أنه يمكن أن يستفيد من نظام الضمان الاجتماعي الجديد كل مواطن سعودي مستحق بشرط أن يقيم إقامة دائمة بالمملكة، ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية:

زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، ولكن يشترط إقامة المرأة والأبناء إقامة دائمة بالمملكة، إلى جانب ضرورة توافر إقامة سارية المفعول. أبناء المرأة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، ولكن يشترط إقامة المرأة والأبناء إقامة دائمة بالمملكة، إلى جانب ضرورة توافر إقامة سارية المفعول، وإثبات الزواج بمستند رسمي. يمكن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام على دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

بالإضافة إلى ضرورة أن يقل دخل المتقدم أو المتقدمة المحتسب سواء كان فرداً مستقلاً أو لأفراد الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للضمان أو الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، ومبلغ 550 ريال سعودي للتابع أو لكل فرد بالأسرة، ويتم احتسابها بجمع إجمالي الدخل لكافة أفراد الأسرة.

وانطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة على المتقدم، والالتزام باستيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تتعلق بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل، وعدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة، وألا يكون المتقدم على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis مالكاً لأصول عالية القيمة.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

يجب الإطلاع على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي لمعرفة مدى استيفاء معايير الاستحقاق لدى المتقدم من عدمه، وقد أوضحت الوزارة أنه في حال تعدد الزوجات لدى المواطن الذي لديه أكثر من أسرة “زوجتان أو أكثر”، فتعد كل أسرة مستقلة بذاتها وتستحق معاشاً ضمانياً مستقلاً عن الأخرى.

وعند تكوين المنازل فيتاح أمامه إمكانية إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع في المنزل الذي ينتمي إليه، وبذلك يكون لكل أسرة منزلاً مستقلاً عن الأخرى، ولا يؤثر في الاستحقاق المخصص للأسرة من الضمان كون أحد أفرادها مقيماً لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم الأسرة بها، وهنا يشترط أن يكون عمر الطالب ما بين ثمانية عشر إلى خمسة وعشرون عاماً.

كما يشترط أن يقوم التابع البالغ من العمر ثمانية عشر عام فأكثر بقبول الارتباط والموافقة على كونه تابعاً لرب الأسرة من خلال حسابه في منصة الدعم، وهنا يجب أن يتوفر لديه حساباً على منصة أبشر حتى يتمكن من الدخول إلى المنصة، وقد تمت الإجابة على العديد من الأسئلة حول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis من جانب المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض “سعد آل حماد” بالفيديو التالي:

وبعد عرض طريقة التسجيل في الضمان المطور للرد على تساؤل العديد كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم؟، وتوفير معايير الاستحقاق وشروط الأهلية، فمن يرغب في التعرف على إجابة سؤال متى ينزل الضمان الاجتماعي والحالات التي يتوقف فيها، أو الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يمكنه ذلك الآن.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول 1443

بإمكان الراغبين في الانضمام لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال إنشاء مستخدم جديد في المنصة بشكل مبدئي، وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم إرسال إشعاراً على الجوال يفيد بأنك قمت بتسجيل حساب جديد بنجاح، ليتم البدء بعد ذلك في التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443.

ويجب على كافة المتقدمين توخي الحيطة والحذر من إدخال معلومات وبيانات ووثائق أو مستندات مخالفة للواقع وغير صحيحة أو إخفاء معلومات عند التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يعد ذلك من قبيل المخالفة التي تستوجب العقوبة، وقد تصل العقوبة للسجن والغرامة المالية، لأن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis يعتبر مثل هذه الأمور تزوير للحصول على مال عام بدون وجه حق، لذا يجب تحري الدقة عند تعبئة بيانات الملف الموحد.

كيف أضيف تابع في الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

قد يواجه البعض مشكلة أثناء إدخال بيانات التابعين لإضافتهم في الملف الموحد لعائل الأسرة، لذلك قمنا بتوفير خطوات إضافة تابع في منصة الدعم للضمان المطور 1443، فبعد الانتقال إلى الخانة المخصصة لإضافة التابعين، قم بالضغط على أيقونة “إضافة تابع جديد”، ثم اختيار نوع التابع الراغب في إضافته (قريب – موصى عليه – شريك سكن)،

ففي حال اختيار نوعه “قريب”، فيتم اختيار صلة القرابة، ثم تعبئة رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والحالة الاجتماعية، ثم النقر على إضافة، وبعد ذلك يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المسجلة، وفي حال كانت صحيحة، يتم إدراج التابع ضمن قائمة التابعين الخاصة بك، لذلك يجب إكمال كافة المعلومات لتصبح النسبة 100%، ثم أنقر على إكمال البيانات، وعند الرغبة في التعديل قم بالنقر على أيقونة “تعديل”.

وعند إضافة تابع “موصى عليه” فيمكن إضافة من هو تحت رعايتكم على أن يكون ضمن الفئات المستهدفة بالدعم، وسوف تتحقق الجهة المختصة من صحة الوكالة الشرعية، ولإضافته يجب تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد، ثم اختيار نوع الصك ورقمه وتاريخ انتهاءه والجوال، ومن ثم رفع المستند الرسمي من خلال النقر على تحميل وثيقة، ثم الضغط على إضافة.

ويمكن إضافة شريك السكن في الملف الخاص بالمتقدم بشرط أن يكون ضمن الفئات المخاطبة بالبرنامج، وستقوم الجهة المختصة بالتأكد من البيانات المسجلة عن طريق الجهات الحكومية ذات العلاقة والزيارة المنزلية، أما عن خطوات إضافة شريك سكن فتكون بتعبئة البيانات المطلوبة وتاريخ الميلاد بالهجري والجوال، ثم التأشير في المربع في حال كانت الإجابة نعم على السؤاليين التاليين (هل توجد صلة قرابة مع رب الأسرة – مسجل كمستأجر فرعي في عقد الإيجار)، ثم النقر على إضافة.

تكوين المنازل في الضمان الاجتماعي المطور

أثناء تعبئة المعلومات يمر المتقدم بخطوة تكوين المنزل لكي يتمكن من إكمال عملية التسجيل في نظام الضمان المطور، وفي حال الرغبة في إضافة تابع بعد الانتهاء من تعبئة الملف الموحد وتقديمه، فيجب سحب الطلب وإعادة التقديم مرة أخرى بعد مرور 24 ساعة من وقت سحب الطلب المقدم، ويتم تكوين المنازل من خلال النقر على زر “تكوين منزل”.

وستظهر أمامك الصفحة الخاصة بتكوين المنازل التي تحتوي على كافة البيانات المطلوب تعبئتها، قم أولاً بتحديد نوع الوحدة السكنية (مستأجر – مملوك)، ثم اختيار المنطقة والمدينة، وإدخال الرمز البريد للمنطقة، ورقم الوحدة والرقم الإضافي ونوع السكن، ثم الإجابة على سؤال “أسرة متعددة بنفس المنزل” بنعم أو لا، ثم كتابة كنية المنزل.

وإدخال رقم عداد الكهرباء، وأخيراً تحديد موقع المنزل على الخريطة، ثم الضغط على زر تكوين منزل، وسيتم الانتقال إلى صفحة المنازل لعرض كافة المنازل التي أضفتها سواء واحداً أو أكثر، ويتاح إضافة أو تكوين منزل أخر من خلال النقر على “تكوين المنازل”، وإعادة الخطوات مرة أخرى.

كما يمكن عرض تفاصيل المنزل المضاف أو التعديل عليه أو حذفه من خلال النقر على الأيقونة المخصصة للخيار الذي تريده، وبعد ذلك تأتي خطو اختيار البرنامج الذي سيتم التقديم عليه من خلال النقر على أيقونة البرامج، ويجب على المتقدم عند تحديد نوع السكن مستأجر أن يقوم بتعبئة رقم عقد الإيجار الإلكتروني المسجل على منصة إيجار.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل

تهدف منصة الدعم إلى تقديم الدعم المناسب لمستفيدي برامج الدعم الحكومية التي توفرها الدولة لمواطنيها، وتسهيل عملية المعالجة للطلبات المقدمة من المواطنين، إلى جانب الحفاظ على ملف المتقدم الشخصي، وإجراء تقييماً عادلاً للاستحقاق بما يضمن حصول المستحق الفعلي على المساعدات.

وقد تم الإعلان عن إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis مع التأكيد على إجراء التطويرات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي المطور حتى تتوافق مع آلية البرنامج الجديد، ويتم استقبال طلبات التقديم من خلال منصة الدعم والإعانات الاجتماعية فقط، بعد أن تم وقف إمكانية التقديم على الضمان من خلال البوابة القديمة.

ويمكن تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي من خلال إنشاء حساب جديد أو من خلال النقر على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني، ومن ثم تعبئة بيانات حساب أبشر وتعبئة رمز التحقق، وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، ويمكنكم الآن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الرابط المرفق.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 1443

تم التأكيد على أن مصادر أموال الضمان الاجتماعي تكون من أموال الزكاة التي يتم جنيها من قبل الدولة، والإعانات المالية التي يتم اعتمادها من خزينة الدولة، وما يتم تقديمه من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات، ويجب على المتقدم قبل البدء في تعبئة الملف الموحد عبر منصة الدعم أن يقوم بالإطلاع على شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق أولاً.

ويجب على كافة المتقدمين بطلب تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أن يلتزموا باستيفاء متطلبات الوزارة الموضحة بالشروط، ويتاح التسجيل كعائل للأسرة من جانب المرأة أو الرجل وفق ما تحدده الأسرة عند تقديم طلب جديد، وهذا يرجع للهدف الذي خصص من أجله الضمان المطور 1443.

وهو مساعدة المحتاجين لتوفير حياة لائقة بهم في ظل الظروف الراهنة جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم المملكة تحقيقها، بالإضافة إلى تقديم العون في أوقات الأزمات والكوارث، ومن يرغب في معرفة كم استحقاق الضمان أو كم الراتب للفرد، ومعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة القادمة، يمكنه ذلك الآن.

العوامل المؤثرة على الضمان الاجتماعي المطور

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis انطلاقة جديدة بنسخة مطورة تسهم في تمكين المستحقين والعمل على تأهيلهم من أجل توفير الدعم النقدي الملائم لهم عن طريق وضع آليات من شأنها أن تضمن وصول المعاش للفئات الأشد حاجة.

وقد تم إيضاح أن قيمة الضمان الاجتماعي ليست ثابتة، فهي قد تتغير من مستحق لأخر، ويتوقف ذلك على عدد من العوامل، ولكن؛ ماهي العوامل التي تؤثر على الضمان الاجتماعي المطور 1443؟ وهنا أوضحت الوزارة بأن هناك أربعة عوامل تؤثر في قيمة الضمان الاجتماعي وهم:

عدد أفردا الأسرة المعالين “التابعين”.

إجمالي الدخل المحتسب لجميع أفراد الأسرة.

الأصول والثروات المملوكة للمتقدم.

النفقات.

وقد تم بناء الاستحقاق على أساس عدد أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد، ومجموع إجمالي الدخل لهم جميعاً، حيث تقوم اللجنة بدراسة الحالة المتقدمة من حيث صحة البيانات المسجلة، وعدم تجاوز مجموع الدخل الشهري للحد المانع من الضمان الاجتماعي، كما يؤخذ في الاعتبار النفقات والأصول والثروات التي يملكها المتقدم عند حساب الضمان الاجتماعي المطور 1443.

آلية حساب الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم حساب المبلغ المستحق بجمع إجمالي الدخل المكتسب لجميع أفراد أسرة “الدخل الشهري أو عائد من تجارة أو غيره”، وتقوم الوزارة باعتماد نسبة 50% فقط من قيمة الدخل المكتسب، ثم يُضاف نصف الدخل المكتسب إلى مجموع الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي لجميع أفراد الأسرة وهو الدعم الذي يحصل عليه المتقدم من البرامج الحكومية مثل دعم ريف وحساب المواطن ومكافآت الطلاب وحافز وغيرهم.

وقد تم التصريح بعدم احتساب برنامج حساب المواطن ضمن الدخل المحتسب للضمان الاجتماعي المطور، وبناءً على ذلك لا تدخل مبالغ دعم حساب المواطن ضمن الدخل الشهري للمتقدم، وقد استثنت الوزارة الأشخاص ذوي الإعاقة والدعم المقدم من البرامج المساندة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري.

وبعد ذلك تتم مقارنة إجمالي الدخل المحتسب (نصف الدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب) بالحد الأدنى المحتسب وفق الاستحقاق المعتمد بناءً على عدد أفراد الأسرة، وحددت الوزارة مبلغ 1100 لعائل الأسرة كحد أدنى ومبلغ 550 لكل تابع في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بالمملكة.

وقد تم التأكيد على أن الأشخاص ذوي الإعاقات تتم إضافتهم كتابعين لعائل الأسرة، ومن ثم تتم دراسة استحقاقهم ضمن الأسرة المقيمين معها، وحال صدور قرار القبول يتم حصولهم على المبلغ المقرر للتابع، وقد أوضحت أيضاً أن هناك برامج خاصة بهذه الفئة يمكن الاستفادة منها مثل التأهيل الشامل.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

صدر نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis مشتملاً على العديد من التعديلات والتطويرات على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى يشمل فئات أكثر مما كان في النظام السابق الذي كان يعتمد على السن والحالة الاجتماعية، حيث يراعى حالة بعض الفئات بحيث يكون الدخل هو المعيار الأساسي في القبول بالبرنامج، فمتى ما كان الدخل الأساسي أقل من احتياجات الأسرة، فيتم شمولهم بمعاش الضمان الاجتماعي وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

كما تم التأكيد أيضاً على أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور سوف يتم مراجعته بشكل سنوي، ففي حال وجود أي متغيرات اقتصادية تستدعي رفع قيمة المعاش في البرنامج الجديد، فسوف يتم رفع القيمة المستحقة من الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة المالية لكي يقدم معاشاً يفي بالاحتياجات الأساسية لكافة الأفراد والأسر المستفيدة من البرنامج بعد صدور قرار القبول النهائي.

ويجب العلم أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور قد تم بناؤه على عدد أفراد الأسرة المتواجدة في المنزل ممن يعولهم المستفيد الأساسي، فبحساب عدد الأفراد يتم التعرف على قيمة الضمان المستحق، ولا فرق بين الضمان الاجتماعي للموظف أو المطلقة أو غيره، ومن خلال أيقونة الطلبات يمكن عرض الطلبات الخاصة بك، واستعراض تفاصيلها، إلى جانب إتاحة إمكانية سحب الطلب من الضمان الاجتماعي المطور إلكترونياً.

نظام الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة 1443

ينظر برنامج الضمان المطور إلى المرأة المطلقة أو الأرملة في حال وجود ابن أو أكثر لها على أنها أسرة مستقلة حتى وإن كانت تسكن مع أسرتها أو غيرهم، حيث يتم تسجيلها كعائل أسرة وإضافة أبنائها تابعين لها، ولا يشترط إثبات استقلاليتها، وإنما فقط يتم إضافة الأبناء في خانة التابعين من خلال المنصة.

وفي حال كانت تحصل على نفقة للأطفال، فيجب عليها تعبئة إجمالي الدخل ضمن المساعدات المنتظمة في منصة الدعم، وسوف يتم احتسابه ضمن الدخل غير المكتسب “يدخل المبلغ كاملاً عن احتساب الدخل الشهري”، كما سيتم دراسة استحقاقها كأسرة مستقلة للوقوف على مدى انطباق الشروط عليها من عدمه، وعند صدور قرار القبول، سيتم نزول مبالغ المعاش المستحقة في الحساب البنكي المسجل في النظام.

أما المطلقة أو الأرملة التي ليس لديها أبناء، فينظر إليها البرنامج على أنها تابع لولي الأمر أو عائل الأسرة المقيمة معه في ذات المسكن، ويتم دراسة استحقاقها ضمن الأسرة المقيمة معها، ويرجى العلم أن البرنامج يعتمد في الاستحقاق على عدد الأفراد ومجموع الدخل الشهري وما يمتلكه المتقدم من أصول وثروات.

وعند صدور قرار اللجنة المختصة باستحقاق المطلقة ضمن الأسرة، فمن المقرر أن تحصل على المبلغ المقدر للتابع وهو 550 ريال، ويتيح لها النظام إمكانية التقديم كفر مستقل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ولكن يجب عليها أن تثبت استقلالية السكن بتقديم عقد إيجار نشط على منصة إيجار.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443

تتيح منصة الضمان الاجتماعي المطور خاصية الإطلاع على حالة التأهل، إلى جانب التعرف على تفاصيل الدفعات المالية من خلال تسجيل دخول منصة الضمان المطور برقم الهوية وكلمة المرور، ثم من برامج الدعم الخاصة بي يتم النقر على حالة الحساب البنكي، وستظهر الحالة والدفعات المالية التي تحتوي على قيمة المبلغ المستحق من الضمان الاجتماعي 1443.

وفي حال الرغبة في الإطلاع على سبب عدم التأهل بعد صدور القرار، فقم بالنقر على “غير مؤهل”، وسيتم عرض تفاصيل سبب عدم الأهلية ولماذا تم الرفض، وقد صدر لبعض المتقدمين عدم القبول في النظام المطور لعدم توافر شروط الاستحقاق، وهنا يتوجب على المتقدم تعديل البيانات والتقديم مرة أخرى، ولكن ينبغي عليه الإطلاع على شروط الاستحقاق قبل تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور.

كما صدر قرار عدم الأهلية من اللجنة المختصة لبعض المتقدمين على برنامج الضمان الاجتماعي بسبب أن سجلات الهيئة العامة للزكاة تشير إلى أن الضريبة المسجلة على السجل التجاري للعائل تتعدى الحد الأدنى، ولكي يتم القبول في النظام يجب تقديم اعتراض وإرفاق المستند الذي يثبت دفع الضريبة، وعند رفع المستند أن يجب يكون حديثاً حتى يتم قبول الاعتراض على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis عبر منصة الدعم.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم الإعلان رسمياً عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للمسجلين في الضمان الاجتماعي القديم، فبعد أن حددت تاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو الجاري موعداً لانتهاء التقديم للمستفيدين الحاليين، فقد أصبح موعد انتهاء تقديم الضمان الاجتماعي المطور الموضح بالتالي:

يوم الأحد بتاريخ 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2022م.

وبذلك أصبح التسجيل متاحاً لمدة خمسة أشهر أخرى، أما بالنسبة للمتقدمين الجدد على الضمان المطور، فليس هناك نهاية لاستقبال طلباتهم، وقد تم التأكيد على ضرورة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الجديد لعدم وجود انتقال تلقائي لهم، حيث لن يتم نقلهم بشكل آلي إلى المنصة المطورة نظراً لوجود اختلاف في البيانات المطلوبة.

لذلك يجب تسجيل دخول الضمان الاجتماعي الجديد وإنشاء حساب على المنصة خاص بالمتقدم، وستقوم الوزارة بمساعدة من تعذر تسجيلهم أو يواجهون بعض المشكلات عند إجراء عملية التسجيل، ومن يخشى انقطاع معاش الضمان الاجتماعي عنه خلال فترة دراسة الطلب المقدم بالضمان الاجتماعي الجديد، فقد أكدت على عدم تأثير حصول المستفيد على معاش الضمان الاجتماعي عند تسجيله بنظام الضمان المطور 1443.

شروط وأحكام التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

عند تقديم طلب جديد في منصة الضمان الاجتماعي المطور فالنظام يتطلب التأشير في مربع الشروط والأحكام قبل النقر على تسجيل، حيث تتمثل هذه الشروط والأحكام التي يجب الموافقة عليها للتسجيل في منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis أن يتعهد المتقدم بأن المعلومات المسجلة التي قمت بإدخالها صحيحة وكاملة وتعكس الواقع حتى تاريخ التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443.

وكذلك الحال بالنسبة للوثائق المرفوعة، كما يجب تجنب إخفاء أي معلومة يتطلب الإفصاح عنها في أي وقت، ويتحمل المتقدم المسؤولية القانونية حال إخفاء المعلومات المطلوبة، لذلك يجب تحري الدقة عند تعبئة البيانات، حيث تعتمد دراسة الطلبات على المعلومات المسجلة، إلى جانب البيانات الواردة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما يجب الالتزام بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي التي تغيرت خلال المدة المحددة نظاماً، فعند حدوث أي تغيير في حالة المتقدم الاقتصادية والصحية والاجتماعية بأن تزوج بعد أن كان أعزباً أو مطلقاً، فيجب عليه الإبلاغ عن هذا التغيير، وكذلك الحال عند حصوله على دخل شهري إضافي جديد لم يكن مفصحاً عنه من أي مصدر من مصادر الدخل المتنوعة، ويتاح إجراء تحديث الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم.

شروط التسجيل في الدعم الاجتماعي 1443

بموافقة المتقدم على شروط وأحكام التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443، فبهذا يكون قد منح الموارد البشرية تفويضاً بالإطلاع على كافة المعلومات الائتمانية والحسابات البنكية والاستثمارية، وحسابات جميع الجهات والشركات والمؤسسات التابعة له أو التي يملك حصصاً بها أو أي استحقاقات عامة أو خاصة لدى أي جهة، والهدف من هذا التفويض هو التحقق من مدى استحقاق المتقدم للمعاش أو الإعانة فقط.

وكذلك تفويض الوزارة أيضاً بالإفصاح عن أي بيانات تنص أنظمة المملكة على جواز الكشف عنها، واستخدام جميع البيانات والمستندات لأغراض إحصائية فقط دون الكشف عن هوية المستفيد أو أي معلومات شخصية تتعلق به، ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة طبقاً لما تقضي به الأنظمة السارية.

كما يتعهد المتقدم بأنه لا يعني إكمال التقديم من جانبه بنجاح على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور أنه مستحق للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث للوزارة الحق الكامل في دراسة الطلب المقدم وإصدار القرار التي تراه مناسباً تجاه الطلب، وذلك وفق آليات العمل والصرف المنصوص عليها بلائحة نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis المعلن عنه.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للزوجة

تم التأكيد من جانب الموارد البشرية على أنه في حال رغبة الزوجة في التقديم على الضمان المطور، فيمكنها ذلك عن طريق الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي الجديد، ومن ثم تسجيل مستخدم جديد في المنصة يتم من خلاله التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ولكن يجب عليها أن تقوم بإضافة كافة أفراد أسرتها بالملف الموحد والإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري لجميع الأفراد.

حيث يجب عليها إضافة الزوج تابع لها بالملف الموحد، وألا تغفل إضافته حتى لا يتم الإفصاح عن مقدار الدخل الشهري له فتسقط الأسرة من الضمان لتجاوز الدخل الشهري للحد المانع، فمن أجل التهرب من عدم الأهلية، يتم إغفال إضافة الزوجة، وتقوم بالتسجيل لها وللأبناء فقط، فمن ضمن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للزوجة إضافة كافة الأفراد المقيمين معها في نفس المسكن بالملف.

حيث يقوم البعض بتسجيل الزوجة عائل أسرة وإضافة الأبناء تابعين لها دون إضافة الزوج في الملف الموحد للزوجة حتى لا يتم الإفصاح والكشف عن راتبه الشهري، وحال ثبوت ذلك للوزارة، فسوف يتم توقيع العقوبة المقررة بنظام الضمان الاجتماعي المطور وهي غرامة 10000 ريال أو السجن لمدة عام أو بهما معاً، لذلك يجب عند اختيار الزوجة عائل أسرة أن تقوم بإضافة كافة المقيمين معها والزوج تابعين لها.

إضافة تابع في الضمان الاجتماعي الجديد

تم التأكيد على ضرورة إضافة جميع التابعين المقيمين في ذات المنزل عند التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهناك بعض المتقدمين قاموا بالتسجيل دون إضافة الزوجة أو العكس، وتم تأهلهم في الضمان الاجتماعي المطور بناءً على المعلومات المسجلة.

ولكن اللجنة المختصة قامت بسحب الطلبات المقدمة دون إضافة الزوج أو الزوجة، وهنا يلزمهم التسجيل في الضمان الاجتماعي من جديد بعد مرور 24 ساعة من وقت سحب الطلب، وفي حال دخول منصة الضمان الاجتماعي ووجدت رسالة تفيد بأنه قد تم إيقاف الطلب الخاص بكم في البرنامج لعدم اكتمال البيانات وتسجيل بيانات الزوج أو الزوجة.

فوهنا يجب الدخول إلى حساب الضمان المطور وإضافة المعلومات المطلوبة بشكل كامل، وهذه الرسائل لمن تم سحب طلبهم من الضمان الاجتماعي الجديد، علماً بأن نظام الضمان الاجتماعي يقوم بإجراء عملية دراسة الأهلية والاستحقاق بشكل شهري، ومن ثم التحقق من البيانات المدخلة بالملف، لذلك يجب تحري الدقة عند تعبئة البيانات المطلوبة.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis هو نظام تكافل اجتماعي تم تطويره معاييره من حيث شروط القبول ومعايير الاستحقاق حتى يشتمل على فئات لم تكن موجودة بالبرنامج السابق، فهو أصبح يعتمد على حالة الأسرة المالية أو الاقتصادية فقط دون النظر لبعض الاعتبارات الأخرى التي كانت أساس القبول في نظام الضمان الاجتماعي القديم.

وقد أصدرت الموارد البشرية يوم الأحد بتاريخ السادس والعشرون من شهر يونيه الموافق لتاريخ السابع والعشرون من شهر ذو القعدة 1443هـ نتائج الأهلية الدفعة السابعة، حيث يمكن للمستفيدين بالدفعات السابقة أو المتقدمين الجدد على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن حالة الضمان المطور ومعرفة المبلغ المستحق من الدفعات المالية والمرتجعة من خلال منصة الضمان الاجتماعي.