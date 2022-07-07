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عمر شويل - جدة يتم تقديم العديد من برامج الدعم المختلفة في المملكة العربية السعودية للإعانة الأسر المحتاجة على متطلبات الحياة، وحساب المواطن يعتبر واحد من أهم برامج الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين، ولقد كان قد تم إغلاق التسجيل في حساب المواطن منذ عام 2020، وخلال الأيام الماضية تم إعادة فتح التسجيل من جديد بأمر ملكي لتقديم الدعم إلى العديد من الأسر المحتاجة في ظل التطورات الاقتصادية بالسعودية، مما زاد من معدل البحث لمعرفة رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 بالخطوات وشروط الأهلية.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443

يمكن الآن تسجيل جديد في حساب المواطن يتم هذا في خطوات بسيطة تسهيلًا على المواطن، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع حساب المواطن من خلال الرابط الرسمي المخصص له.

من خلال الرابط الرسمي المخصص له. قم بالضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

إضافة البيانات وقم بالضغط على تسجيل دخول.

في المرحلة التالية يجب أن تقوم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

ثم قم برفع جميع الوثائق المطلوبة.

قبل إتمام التسجيل يجب أن تحرص على مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها.

المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/jdjz5Prkjt — حساب المواطن (@citizenaccount) المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/jdjz5Prkjt — حساب المواطن (@citizenaccount) July 6, 2022

شروط التسجيل بحساب المواطن

لقد تم تحديد شروط محددة لابد أن تتوافر في المستفيد من دعم حساب المواطن، والهدف من ذلك ضمان أن يتم تقديم الدعم للفئات المستحقة له، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لابد أن يكون المتقدم للدعم سعودي الجنسية.

مع استثناء حاملي بطاقة التنقل بالسعودية.

يجب أن يكون المتقدم ذا عمر أكبر من 18 عامًا.

بعد الموافقة على أهلية حساب المواطن وذلك من خلال مراجعة البيانات الخاصة بالمستفيد، فإنه يوجد العديد من العوامل المختلفة التي يتم تحديد قيمة دعم حساب المواطن وفقًا لها، والتي تتمثل في عدد أفراد الأسرة، وفي الدخل الذي يحصل عليه المستفيد، وكذلك في عمر كل فرد من أفراد الأسرة.

التواصل على حساب المواطن

ليتم تقديم الشكاوى والاستفسار على برنامج حساب المواطن، فإنه يوجد العديد من الطرق المختلفة للتواصل، وذلك على رقم خدمة العملاء الموحد وهو 19912 ومواعيد التواصل بداية من الساعة الـ 8 صباحًا إلى الساعة الـ 10 مساء.