أمر ملكي وصرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان بدعم من خادم الحرمين 2 مليار ريال

تزداد عمليات البحث بشكل تدريحي حول صرف معاش الضمان الاجتماعي، يتم الصرف بناء على أمر ملكي خاص صرف راتب معاش اضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي فقد دعم خادم الحرمين بمبلغ 2 مليار ريال سعودي، وسوف نوضح بداخل المقال شروط الاستحقاق وموعد الصرف وكيفية التسجيل وطرق التواصل مع الضمان الاجتماعي، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية سعد آل حماد عن موعد صرف راتب إضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور فقد صرح من خلال تغريدة عبر حساب “تويتر” إن ”توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف 2 مليار ريال سعودي بواقع معاش إضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور“ وذلك بهدف تقديم الدعم إلى المواطنين وتحسين المستوى المعيشي لديهم وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر السعودية وخاصة الأسر الفقيرة والأشد احتياجا وزادت تساؤلات المواطنين عن موعد صرف الدعم وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم إيداع الدعم في حسابات المواطنين خلال الساعات المقبلة.

لمستفيدي الضمان الاجتماعي وموعد صرف المعاش الإضافي:

فمن الجدير بالذكر فقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر أنه سوف يتم صرف راتب إضافي لمرة واحدة فقط لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بناءً على الأمر الملكي الكريم خلال الساعات القليلة القادمة، وسيحصل على هذا المعاش كافة المؤهلين بالدورة السابعة الخاصة بشهر يونيه 2022م وذلك بهدف مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

لكي يتمكن الفرد المستفيد من الضمان الاجتماعي ضرورة توافر بعض الشروط، ونوضح هذه الشروط من خلال هذا المقال:

لمستفيدي الضمان الاجتماعي وموعد صرف المعاش الإضافي

أن يكون المتقدم له جنسية سعودية بجانب إقامته الدائمة في السعودية

كما يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي.

ويشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

امتلاك حساب بنكي جاري للحصول على الدعم من خلاله.

يكون الراتب الشهري للمتقدم بحد أقصى 1100 ريال سعودي

من أهم الشروط أن يكون المتقدم غير مقيم في دار الرعاية السعودي

وكما يشترط أن لا يكون المتقدم لديه أصول ذات قيمة عالية أو حساب بنكي به مبالغ طائلة.

كيفية الاستعلام عن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور: