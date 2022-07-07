نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح رابط التسجيل في حساب المواطن 2022 | تسجيل جديد بعد الأمر الملكي شروط وطريقة التسجيل؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن وشروط وطريقة التسجيل من أهم موضوعات البحث الآن، من قبل الأسر السعودية المستفيدة من برنامج الضمان الإجتماعي الجديد والقديم، وجميع الأسر المحدودة الدخل التي أستهدفها الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد أن رفع له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توصية بدعم تلك الفئات، بسبب التداعيات السلبية جراء إرتفاع الأسعار نتيجة الأزمات الدولية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة السعودية، وهو الأمر الذي أدخل البهجة في قلوب الملايين من السعوديون المستحقين للدعم.

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرأ ملكياً بتخصيص 20 مليار ريال، كدعم أضافي للأسر الفقيرة والمستفيدة من الضمان الإجتماعي المطور الجديد والضمان القديم، وفتح باب التسجيل الجديد لحساب المواطن بعد أن كان مغلق منذ سنوات، كما أمر الملك سلمان بتخصيص مبلغ لدعم شراء السلع الأساسية والأستراتيجية، وكذالك دعم صغار مربي الماشية في المملكة، والآن بدأ البحث هن شروط التسجيل في البرنامج وخطوات التسجيل الجديدة في حساب المواطن وهو ما سنقدمه لمتابعي موقع ثقفني داخل المملكة في هذا المقال.

أعلن برنامج حساب المواطن عبر الموقع الرسمي له على تويتر، أنه بناء على الأمر الملكي تم تغير موعد الصرف لشهر يوليو الجاري، وتم اليوم إيداع مبالغ الدعم شاملة الدعم الإضافي الذي خصصه خادم الحرمين الشريفين في المكرمة المقدرة 20 مليار ريال، وتم صرف للدفعة 56 من البرنامج لمستفيدين البرنامج المكتملة طلباتهم، وسوف يتم الصرف طوال اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1443

الدخول على موقع البرنامج على الإنترنت ca.gov.sa .

. إنشاء حساب جديد من خلال إدخال البيانات الشخصية رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.

سوف تصلك رسالة نصية بها كلمة المرور الجديدة قم بإدخالها في خانة كلمة المرور.

النقر على الإقرار على صحة البيانات المسجلة بعد مراجعتها جيداً.

رفع كافة الوثائق التي تؤكد أستحقاقك في التسجيل في البرنامج.

أكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها ثم رفع الطلب ليتم أكمال عملية التسجيل.

ما هي شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن شروط التسجيل في حساب المواطن لم يطرأ عليها أي جديد وهي كما يلي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون يقيم بصورة مستديمة في داخل المملكة العربية السعودية.

أن لا يكون يقيم في أي من دور الإيواء أو أحد السجون الحكومية داخل المملكة.

أن يكون من محدودي الدخل ولا يتعدى دخله الشهري الحد المسموح به للتسجيل في البرنامج.

السن لا يقل عن 18 عامل ويكون أقامته في مسكن مستقل.

أن تتطابق جميع البيانات المسجلة مع بيانات الجهات المعنية ذات الشأن.

ما هو الفرق بين شروط الأهلية والاستحقاق في البرنامج؟

شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/hRF5E5ZaX3 — حساب المواطن (@citizenaccount) شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/hRF5E5ZaX3 — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022