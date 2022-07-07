نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح رابط التسجيل في حساب المواطن 2022 | تسجيل جديد بعد الأمر الملكي شروط وطريقة التسجيل؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن وشروط وطريقة التسجيل من أهم موضوعات البحث الآن، من قبل الأسر السعودية المستفيدة من برنامج الضمان الإجتماعي الجديد والقديم، وجميع الأسر المحدودة الدخل التي أستهدفها الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد أن رفع له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توصية بدعم تلك الفئات، بسبب التداعيات السلبية جراء إرتفاع الأسعار نتيجة الأزمات الدولية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة السعودية، وهو الأمر الذي أدخل البهجة في قلوب الملايين من السعوديون المستحقين للدعم.
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرأ ملكياً بتخصيص 20 مليار ريال، كدعم أضافي للأسر الفقيرة والمستفيدة من الضمان الإجتماعي المطور الجديد والضمان القديم، وفتح باب التسجيل الجديد لحساب المواطن بعد أن كان مغلق منذ سنوات، كما أمر الملك سلمان بتخصيص مبلغ لدعم شراء السلع الأساسية والأستراتيجية، وكذالك دعم صغار مربي الماشية في المملكة، والآن بدأ البحث هن شروط التسجيل في البرنامج وخطوات التسجيل الجديدة في حساب المواطن وهو ما سنقدمه لمتابعي موقع ثقفني داخل المملكة في هذا المقال.
أعلن برنامج حساب المواطن عبر الموقع الرسمي له على تويتر، أنه بناء على الأمر الملكي تم تغير موعد الصرف لشهر يوليو الجاري، وتم اليوم إيداع مبالغ الدعم شاملة الدعم الإضافي الذي خصصه خادم الحرمين الشريفين في المكرمة المقدرة 20 مليار ريال، وتم صرف للدفعة 56 من البرنامج لمستفيدين البرنامج المكتملة طلباتهم، وسوف يتم الصرف طوال اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.
رابط التسجيل في حساب المواطن 1443
- الدخول على موقع البرنامج على الإنترنت ca.gov.sa.
- إنشاء حساب جديد من خلال إدخال البيانات الشخصية رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.
- سوف تصلك رسالة نصية بها كلمة المرور الجديدة قم بإدخالها في خانة كلمة المرور.
- النقر على الإقرار على صحة البيانات المسجلة بعد مراجعتها جيداً.
- رفع كافة الوثائق التي تؤكد أستحقاقك في التسجيل في البرنامج.
- أكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها ثم رفع الطلب ليتم أكمال عملية التسجيل.
ما هي شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد
أعلنت وزارة الموارد البشرية أن شروط التسجيل في حساب المواطن لم يطرأ عليها أي جديد وهي كما يلي.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من حاملي بطاقات التنقل.
- أن يكون يقيم بصورة مستديمة في داخل المملكة العربية السعودية.
- أن لا يكون يقيم في أي من دور الإيواء أو أحد السجون الحكومية داخل المملكة.
- أن يكون من محدودي الدخل ولا يتعدى دخله الشهري الحد المسموح به للتسجيل في البرنامج.
- السن لا يقل عن 18 عامل ويكون أقامته في مسكن مستقل.
- أن تتطابق جميع البيانات المسجلة مع بيانات الجهات المعنية ذات الشأن.
ما هو الفرق بين شروط الأهلية والاستحقاق في البرنامج؟
شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/hRF5E5ZaX3
— حساب المواطن (@citizenaccount)
شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/hRF5E5ZaX3— حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022
|شروط الاستحقاق
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|شروط الأهلية
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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بصرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.https://t.co/g2nHOJImOA#واس_عام pic.twitter.com/wXXwxnUPGK
— واس العام (@SPAregions)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بصرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.https://t.co/g2nHOJImOA#واس_عام pic.twitter.com/wXXwxnUPGK— واس العام (@SPAregions) July 4, 2022
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد أل حماد، أن الأمر الملكي الجديد بصرف ملياري ريال سعودي بواقع معاش أضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي سوف يشمل جميع المستفيدين من الضمان سواء القدامى أو الجدد في الضمان المطور وأن الصرف خلال الساعات القادمة.
التسجيل في حساب المواطن الجديد 2022
يمكن الدخول على رابط تسجيل حساب المواطن الآن وتسجيل البيانات المطلوبة ورفع الطلب، حتى يتم دراسته والرد عليه سواء بالاستحقاق أو بعدم القبول نتيجة عدم توافر الشروط، والبرنامج يتيح للمواطن التقدم بتظلم على النتيجة وفق مواعيد وألية محددة.
بإمكانك معرفة قيمة استحقاقك التقريبية من خلال استخدامك لحاسبة الدعم عبر الرابط:https://t.co/ef1WYqivdB pic.twitter.com/CfSOxB779e
— حساب المواطن (@citizenaccount)
بإمكانك معرفة قيمة استحقاقك التقريبية من خلال استخدامك لحاسبة الدعم عبر الرابط:https://t.co/ef1WYqivdB pic.twitter.com/CfSOxB779e— حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022
أمر ملكي بصرف 20 مليار ريال
#عاجل
صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ
— واس الأخبار الملكية (@spagov)
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022
صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ
- 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور الجديد.
- 8 مليار ريال لصالح برنامج حساب المواطن واستقبال مستفيدين جدد.
- 2 مليار ريال تصرف لمرة واحدة لمستحقي الضمان.
من هم الفئات المستفيدة من الأمر الملكي الجديد
- جميع المستحقين للضمان الاجتماعي.
- صغار مربي الماشية في المملكة.
- مستحقي برنامج حساب المواطن والمنطبق عليهم الشروط.
تعرف على خطوات الإستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن
للإستعلام عن نتائج حساب المواطن يتطلب منك الدخول على موقع البرنامج وأتباع الخطوات البسيطة التالية.
- الدخول على موقع برنامج حساب المواطن.
- حدد أيقونة نتائج الأهلية وأنقر عليها.
- سجل بيانات المستفيد الرئيسي المطلوبة بصورة دقيقة.
- أنقر على أيقونة الإستعلام لتظهر نتائج الأهلية على الفور.
تحديث بيانات المستفيدين شرط الدعم
تحديث البيانات شر هام من شروط صرف الدعم وفي حالة أن حدث أي تغير في البيانات، يجب تسجيلها فوراً ونحن سننشر طريقة تحديث البيانات إلكترونياً بصورة سهلة وميسرة.
- الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج.
- تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.
- الضغط على أختيار “أستكمال/ تعديل الطلب”.
- تسجيل البيانات الجديدة أورفاق المستندات الدالة عليها.
- أخيراً أضغط على تحديث البيانات وتأكيدها ليتم تحديث البيانات.
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