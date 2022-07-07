منصة إحكام متابعة طلب وتقديم طلب تملك جديد

منصة إحكام متابعة طلب، حيث تعد منصة إحكام من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية، فقد تم توفيرها من جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة، وتعمل المنصة علي استقبال الطلبات المرتبطة بتملك وتعديل العقارات داخل الأراضي السعودية، وتحرص الهيئة من توفير المنصة إلى المساهمة في توفير آلية جديدة تعمل علي إثبات تملك العقار، بالإضافة إلى خلق بيئة عقارية موثوقة لجميع الأطراف بالمملكة، وهو ما يعمل علي تعزيز وتحسين أركان العدالة والشفافية لجميع المستفيدين، وتختص الأمانة العامة للجان بالنظر في الطلبات الخاصة بتملك العقارات عبر منصة إحكام، وسوف نوفر لكم رابط منصة إحكام متابعة طلب.

منصة إحكام متابعة طلب

يستطيع جميع المستفيدون من منصة إحكام متابعة طلب خاص بهم قد تم التقدم به عبر البوابة الإلكترونية، ويتم ذلك بواسطة هذه الخطوات:

يجب الدخول إلى البوابة الإلكترونية التالية: منصة إحكام.

النقر علي تبويب (تسجيل الدخول) من قائمة خدمات الموقع.

تطلب المنصة إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان الخالي لذلك.

تسجيل كلمة المرور في المكان الخاص بذلك.

ثم النقر علي دخول.

تحديد الاختيار علي تبويب الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة متابعة حالة الطلب.

إدخال رقم الطلب الذي تم الحصول عليه من قبل عند تقديم الطلب.

إدخال الرمز المرئي الموضح في الصورة.

الضغط علي (استعلام).

تقوم منصة إحكام بعرض تفاصيل الطلب المقدم للمنصة وتوضيح ما به من أي نتيجة تم اتخاذها من جانب الأمانة العامة للجان.

تقديم طلب تملك أو تعديل عقار

وفرت منصة إحكام خدمة التقديم الإلكتروني لطلب تملك أو تعديل عقار عبر خدماتها الإلكترونية المتاحة، ويتم ذلك بتنفيذ هذه الخطوات: