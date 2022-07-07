نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي عقوبة المستهلك لعدم سداد الفواتير الكهرباء الغير مسددة؟ الكهرباء السعودية تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقوبة المستهلك إذا تجاوزت فواتير الكهرباء الغير مسدده بالسعودية، أعلنت شركة الكهرباء داخل المملكة على مواقعها الإلكتروني عن فرض عقوبات على كل مستهلك لم يقم بتسديد فواتير الكهرباء، حيث يوجد مواطنون كثيرة يكارمون فواتير الكهرباء للشهور التالية بسبب قلة الدخل، كما تسعى الدولة دائما إلى تقديم كافة المساعدات، كما أنها توفرت قروض وتمويلات تساعدهم على تسديد فواتير الكهرباء، وسنقدم لكم كافة التفاصيل في هذا المقال.

عقوبة المستهلك إذا تجاوزت فواتير الكهرباء الغير مسدده بالسعودية

أعلنت شركة الكهرباء في السعودية أن المستهلك الذي زادت قيمة فواتيره المتراكمة عن 1000 ريال، ستقوم الشركة بفصل خدمة الكهرباء عن المستهلك.

كما تقوم الشركة بفصل الخدمة عن المواطنين الذين لم يسددوا فواتير الكهرباء لمدة تزيد عن 3 شهور. وستقوم الشركة بإعلام المستهلك عن طريق إرسال رسالة له على رقم الهاتف المسجل به في النظام وتشمل هذه الرسالة تاريخ فصل الخدمة عنه.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تتيح شركة الكهرباء للمواطنين إمكانية القراءة الحالية للعداد، وهذا يساعد المواطن على معرفة استهلاكه أولا بأول وقراءة عداده باستمرار، كما تقدم مجموعة من الرسائل من أجل التواصل للتعرف على تفاصيل الفواتير الخاصة بهم من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

ادخل على الموقع الخاص بشركة الكهرباء داخل المملكة.

اختر خدمات المشتركين.

اكتب البيانات الخاصة بك.

ستظهر لك كل المعلومات الخاصة بالفاتورة.

يمكنك القيام بتسديد فاتورة الكهرباء عن طريق منصة فواتير.

يتاح للعميل إرسال رقم الحساب التابع له في رسالة لرقم 500120 لكي يستطيع العميل الاطلاع على تفاصيل الفاتورة.

كيفية تسديد فاتورة الكهرباء بالتقسيط

قامت شركة الكهرباء بتوفير نموذج طلب من أجل القيام بتقسيط الفاتورة الخاصة بالكهرباء، ويكون ذلك بتنفيذ عدد من الخطوات الآتية:

اتجه إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

انقر على خانة المدفوعات.

اختر خانة سداد فاتورة الكهرباء.

اضغط على أيقونة الخدمات العامة.

حدد شركة الكهرباء في المملكة واضغط عليها.

ادخل على أيقونة رقم الحساب أو المشترك أو الفاتورة.

أرفق المبلغ المطلوب تسديده لفاتورة الكهرباء من خلال المشترك.

سيصلك كود التحقيق وسترسل رسالة تفيد بنجاح دفع القسط

تعمل شركة الكهرباء في المملكة على إصدار الفواتير الخاصة بالكهرباء لكل المشتركين في جميع مناطق المملكة على مدار أيام الشهر، كما أوضحت أنه لا بد من دفع هذه في يوم 28 من كل شهر ميلادي وهذا وفقا للأوامر التي حددتها المملكة.