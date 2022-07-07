نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إيداع الزيادة مع الراتب.. هل دعم حساب المواطن مستمر أم لا؟ خدمة المستفيدين ترد في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت أخبار كثيرة حول الإيقاف لبرنامج حساب المواطن بعد ما ارتفعت الأسعار وفرضت الضرائب كثيرة، ولم يتوقع أي شخص أن يصرف له حساب المواطن مرة أخرى، ولا سيما بعد أن توقف البرنامج 2020، ولكن بعد القرار الملكي الذي كان بشرى سارة بالنسبة للجميع بعودة حساب المواطن بدأوا في التساؤل هل دعم حساب المواطن مستمر أم لا؟.

هل دعم حساب المواطن مستمر؟

نعم برنامج حساب المواطن سيكون مستمر وفقاً لتصريحات البرنامج بالصفحة الرسمية بمنصة تويتر، ولقد وضح القائمين على البرنامج بأن الخط الموضوعة لن تكون مؤقتة وإنما هي مفتوحة ومستمرة، فلقد تم الإنشاء للبرنامج من الحكومة بإطار المساعدات الاقتصادية والمالية، التي تحسن من الحياة المعرفية للأفراد ونفى جميع المسؤولين الشائعة المتعلقة بأن حساب المواطن سيكون مؤقت، وقال بأن البرنامج مستمر لتقليل الأضرار الواقعة على الأسر بالمملكة، ويحق لجميع المواطنين المستفيدين أو المتقدمين أن يقدموا اعتراض على الأهلية أو المبلغ المستحق.

تسجيل حساب المواطن

بإمكان جميع المواطن المنطبق عليهم الشروط أن يقوموا بالتقدم لطلب دعم حساب المواطن، وهذا يكون بشكل إلكتروني وبطرق سهلة، وإليكم طريقة التسجيل بحساب المواطن وهي كالآتي:

تدخل لرابط حساب المواطن.

تنشئ حساب جديد وتكتب البيانات الشخصية التي يتم طلبها وهي تاريخ الميلاد ورقم الهاتف بالإضافة لرقم الهوية.

يتم إرسال كلمة سر تكون مؤقتة برسالة على الهاتف.

تقوم بكتابة كلمة السر المؤقتة بالمكان المحدد.

بعد ذلك تدون كلمة السر بالمكان المحدد.

تعين كلمة سر جديدة.

تستكمل طلب التسجيل بكتابة البيانات من عنوان المستفيد بيانات تتعلق بالعقارات والبيانات الخاصة بالتابعين والحسابات البنكية بالإضافة لبيانات الدخل.

ترفع جميع الوثائق وكذلك المستندات التي يتم طلبها إن تواجدت.

تتأكد من أن جميع البيانات التي أدخلت صحيحة.

تضغط بعد ذلك على خانة الإقرار بأن البيانات المدخلة خالية من الأخطاء وصحيحة.

بعد ذلك تنقر على خانة تقديم طلب التسجيل.

مستحقي حساب المواطن

لقد تم التحديد للفئات المستحقة لحساب المواطن بعد أن يتم التأكد من توفر الشروط كاملة، وإليكم تلك الفئات المستحقة وهي كالآتي: