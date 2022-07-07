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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، حيث يستعد المسلمون في المملكة العربية السعودية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتبدأ الاحتفالات ومراسم استقبال العيد، بصلاة العيد التي تقام بعد شروق شمس اليوم العاشر من ذي الحجة بنحو 15 دقيقة، ومن المعروف أن مواقيت صلاة العيد تختلف من مدينة لأخرى بالمملكة، باختلاف توقيت شروق الشمس، والذي يعود إلى اختلاف الموقع الجغرافي.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المدينة المنورة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في بيان صادر عنها، عن مواقيت صلاة عيد الأضحى، بمختلف المدن والمحافظات على مستوى المملكة، ويشير البيان الصادر عن وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، إلى أن مواقيت الصلاة ستختلف من مدينة لأخرى، وسيتراوح الاختلاف في حدود البضع دقائق ولن يكون أكثر من هذا بحسب البيان.

وفي المدينة المنورة، سيقوم المسلمون بأداء صلاة العيد في موعدها الموافق الساعة 6:05 صباحًا، بحسب ما كشفت عنه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة، بينما يأتي توقيت إقامة الصلاة بباقي مدن المملكة كالتالي:

صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة الساعة 6:04 صباحًا. صلاة عيد الأضحى في الطائف الساعة 6:02 صباحًا. صلاة عيد الأضحى في تبوك الساعة 6:04 صباحًا. صلاة عيد الأضحى في نجران الساعة 5:54 صباحًا. صلاة عيد الأضحى في القطيف الساعة 5:14 صباحًا. صلاة عيد الأضحى في الدمام الساعة 5:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدول العربية 2022

تختلف مواقيت صلاة العيد بالدول العربية عن بعضها البعض، وكانت كل دولة من الدول، قد أعلنت لمواطنيها والمقيمين بها، عن مواقيت صلاة العيد بمختلف المدن والمحافظات التابعة لها، فعلى سبيل المثال، ستقام صلاة العيد بدولة الكويت الساعة 5:17 صباحًا يوم السبت المقبل، وفق توقيت العاصمة، بينما ستختلف مواقيت الصلاة بباقي المدن التابعة للكويت حتى الساعة 6:22 صباحًا.

كذلك بالنسبة لمصر، حيث كشفت دار الإفتاء المصرية، أن موعد صلاة عيد الأضحى سيوافق الساعة 5:26 صباحًا، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بينما ستقام الصلاة في مدينة الإسكندرية بحلول الساعة 5:28 صباحًا، وفي دولة الإمارات، ستقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:04 صباحًا، حسب التوقيت المحلي لإمارة أبو ظبي.