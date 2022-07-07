موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مكة المكرمة، حيث يبدأ المسلمون الاحتفال بمراسم عيد الأضحى بصلاة العيد، والتي يتم إقامتها بالساحات المخصصة والمساجد الكبرى، بعد شروق شمس يوم العاشر من ذي الحجة، وهي أولى المراسم التي يقوم بها المسلمون، ليتجهوا بعدها لتقديم الأضحية واستكمال باقي مظاهر العيد، وتختلف مواقيت صلاة العيد في مدن المملكة ومحافظاتها عن بعضها البعض، ويرجع هذا لاختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة عن نظيرتها.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مكة المكرمة

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عن توقيت صلاة العيد بجميع المدن السعودية، وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن الصلاة يتم إقامتها بعد شروق شمس يوم العيد بنحو 15 دقيقة، وتختلف مواقيت صلاة العيد من مدينة أو محافظة بالمملكة لأخرى، باختلاف توقيت شروق الشمس بها، وذلك بسبب اختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة عن الأخرى.

وفي مكة المكرمة، تقام صلاة العيد وفق البيان الصادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، في تمام الساعة 6:04 صباحًا، بينما يأتي توقيت صلاة العيد في باقي المدن التابعة للمملكة العربية السعودية كالتالي:

صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة الساعة 6:05 صباحًا

صلاة عيد الأضحى في الطائف الساعة 6:02 صباحًا

صلاة عيد الأضحى في نجران الساعة 5:54 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في تبوك الساعة 6:04 صباحًا

صلاة عيد الأضحى في القطيف الساعة 5:14 صباحًا

صلاة عيد الأضحى في الدمام الساعة 5:14 صباحًا

توقيت صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022

وفي الإمارات العربية المتحدة، يختلف توقيت صلاة العيد من إمارة إلى أخرى، ولكن في الغالب، لا يتجاوز الفرق البضع دقائق، ويأتي توقيت صلاة العيد بمختلف الإمارات كالتالي: