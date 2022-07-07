وزارة الحج والعمرة السعودية تزف بشرى كبرى لكافة الاشخاص الغير الفائزين في «القرعة الإلكترونيّة» ... هل ستسمح لهم بالحج؟

يشار إلى ان وزارة الحج والعمرة، قد باركت لجميع المرشّحين، وذلك عقب الانتهاء من فرز وترشيح الحجاج من داخل المملكة.

وفي إنفوجراف توضيحي لوزارة الحج والعمرة، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أكدت أنه تم التواصل مع المرشحين لحج 1443هـ من خلال الرسائل النصية لمراجعة الطلب واستكمال التسجيل.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت اليوم الأربعاء في وقت سابق، الانتهاء من إجراء القرعة الإلكترونية للحجّاج من المواطنين والمقيمين في داخل المملكة، لموسم حجّ 1443هـ..