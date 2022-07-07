نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تساهيل إمكان الراجحي تمويل 50000 ريال سعودي للمواطن دون تحويل راتب بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث مؤخراً من عملاء مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية عن تساهيل وشروط التقديم على تمويل إمكان الفوري 1443 بالسعودية، حيث تعتبر منصة إمكان الراجحي من أهم وأفضل الأنظمة التمويلية في المملكة نظراً لكونه يعمل على منح ودعم المنتجات التمويلية بشكل سهل وبسيط، ذلك بالإضافة إلى تقديم العديد من القروض للمواطنين المختلفة مثل القرض المُيسر والإضافي لمعظم العملاء الذين قاموا بتحويل رواتبهم من خلال مصرف الراجحي وفقاً لشروط وقواعد خاصة ومن خلال مقالنا سوف نعرض عليكم أهم مزايا تمويل منصة إمكان الراجحي والتي تصل حتى 50000 ريال سعودي وشروط التمويل والخطوات المتبعة.

تساهيل ومزايا إمكان الراجحي للمواطن السعودي 1443

من أهم تساهيل ومزايا الحصول على تمويل إمكان الراجحي إنه يتوافق مع قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يحتاج تمويل إمكان الراجحي إلى كفيل أو تحويل راتب، كما أيضاً يصل مبلغ التمويل والدعم حتي 50 ألف ريال سعودي، كما أن هناك فترات سداد مريحة تصل مدتها حتى 24 شهر، بينما التمويل المقدم من المنصة لا يحتاج إلى موافقة جهة العمل التي ينتمي إليها المتقدم، ويعتبر التمويل الشخصي يتم بموافقة فورية دون تحويل الراتب الشهري لدى شركة إمكان للتمويل، ومن أهم المزايا لدى المنصة أن التمويل بالتقسيط الشهري المُيسر لجميع العملاء السعوديين حتى خمسة سنوات.

أنواع تمويلات إمكان الراجحي المتاحة

ينقسم تمويل إمكان الراجحي إلى أكثر من قرض داعم للمتقدمين وأنواع التمويلات هي:

التمويل المُيسر والإضافي والقروض الشخصية ، وهو متاح لجميع عملاء البنوك.

قروض تحسين ظروف المعيشة.

قروض تمويل (الشركات) وهو متاح فقط للسعوديين.

الشروط التي يجب توافرها تمويل إمكان الراجحي السريع

كما ذكرنا سابقاً أن إمكان الراجحي من أهم المنظومات المتوفرة في المملكة العربية السعودية وتتميز بتمويلات شخصية فريدة وقروض دعم للمواطنين ووضعت بعض الشروط الهامة للحصول على تمويل إمكان وتلك الشروط:

يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويقيم إقامة كاملة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاماً ولا يقل عن 20 عاماً.

يشترط العمل بالقطاع المدني (حكومي، شبه حكومي، قطاع خاص، متقاعدين) أو القطاع العسكري للحصول على التمويل الإضافي أو الميسر.

يجب أن لا تكون مده عمل المتقدم على تمويل إمكان أقل من 6 أشهر.

وجود تمويل قائم في حالة التمويل الإضافي.

لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعوي.

يتوفر لدى المتقدم سجل ائتماني.

خطوات التقديم على تمويل فوري 50 ألف ريال من إمكان الراجحي

يستطيع عملاء مصرف الراجحي التقديم للحصول على تمويل إمكان الراجحي EMKAN الفوري من خلال اتباع الخطوات الآتية: