ca.gov.sa دخول حساب المواطن برقم الهوية 2022 رابط التسجيل وشروط استحقاق

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إليكم طريقة وكيفية ورابط تسجيل دخول حساب المواطن بواسطة رقم الهوية الوطنية للعام الجاري 1443هـ – 2022م، حيث يعد برنامج حساب المواطن هو برنامج سعودي إنساني يعمل على دعم الأسر الفقيرة المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية من مواطني الدولة نفسها وتمكنّهم من العيش تحت ظل الدولة في راحة وأمان وتلبي جميع احتياجاتهم، وهو برنامج مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وسنوضح لكم فيما يلي كل المعلومات التي تخص البرنامج.
خطوات وطريقة تسجيل دخول حساب المواطن 1443هـ – 2022م
للتسجيل على برنامج حساب المواطن يجب أن تتبع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:-
- قم بالدخول المباشر على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على الرابط الخاص ببرنامج حسب المواطن.
- https://ca.gov.sa/
- بعدها قم بالضغط على أيقونة “تسجيل حساب جديد” وستجدها أمامك على الصفحة الرئيسية الموجودة ويتم نقلك إلى صفحة التسجيل.
- تظهر أمامك صفحة خاصة بكل البيانات المطلوبة منك قم بملء هذه البيانات في حقولها الخاصة وبشكل صحيح والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية الشخصية وتاريخ ميلادك واسمك رباعيًا ورقم هاتفك المحمول.
- يتم إرسال كلمة السر الخاصة بك في رسالة نصية SMS على هاتفك المحمول.
- قم بكتابتها في مكانها المناسب عند تسجيل الدخول مرة أخرى.
- يمكنك تغيير كلمة السر بعد ذلك إلى كلمة سر مناسبة لك ويمكنك حفظها.
- ثم استكمل باقي البيانات المتمثلة في عنوانك ورقم حسابك البنكي وكل البيانات الخاصة بدخلك الشهري وعنوانك وما شابه.
- أرفق كافة الصور والمستندات والأوراق الرسمية المطلوبة منك حتى تدعم وتثبت صحة البيانات التي قمت بكتابتها ثم انقر على أيقونة “تقديم طلب التسجيل”.
شروط استحقاق برنامج حساب المواطن 2022م
- يجب أن يكون الشخص المتقدم في التسجيل على برنامج حساب المواطن سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ.
- في حالة أنه مواطن غير سعودي فيجب أن يكون حاصلًا على بطاقة تنقل خاصة به وكلاهما يجب أن تكون إقامتهما على أراضي المملكة العربية السعودية.
- عمر الشخص المتقدم يجب ألا يقل عن 18 عام سواء أعزب أو متزوج وفي حالة أنه أعزب يجب أن يكون مستقلًا في السكن.
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