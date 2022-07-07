الكشف عن آليات تحديث جديدة لرخصه القيادة السعودية في توكلنا ... وأبسط الخطوات لحل مشكلة عدم ظهورها في للتطبيق؟

وتم اطلاق توكلنا من قبل هيئة الصحة السعودية سابقا لأجل الوقاية من وباء كورونا ، وأصبح إلزامياً لكل من المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية.

وبعد فترة استطاع تقديم عدد كبير من الخدمات التي تستهدف الفرد والأسرة بأكملها. أما أهم خدمة تم البحث عنها مؤخرًا فهي تحديث رخصة القيادة.

آليات تحديث الرخصة في توكلنا

من خلال خدمة لوحة القيادة في تطبيق توكلنا يمكنك تجديد رخصة قيادتك. تتيح لك المحفظة الرقمية في توكلنا الاطلاع على جميع المستندات الشخصية بالإضافة إلى مستندات المركبة التي يتم من خلالها تجديد الترخيص وفقًا للخطوات التي ندرجها لك أدناه ، وفقًا لتوجيهات الجهات المسؤولة ومطور التطبيق.

خطوات تحديث رخصة القيادة في توكلنا

لتتمكن من تنفيذ هذه الخطوة يجب عليك اتباع الخطوات التالية ، ولكن يجب التأكد من سداد جميع الرسوم والمخالفات المرورية في أبشر ، بالإضافة إلى التأكد من صحة الهوية ، ومن ثم:

افتح تطبيق توكلنا المثبت على جهازك.

من أسفل الصفحة الرئيسية للتطبيق ، قم بتفعيل علامة التبويب “لوحة التحكم”.

اعرض على الفور جميع بياناتك الشخصية.

انقر فوق لوحة القيادة.

ثم قم بتنشيط علامة التبويب “رخص القيادة”.

انقر فوق تحديث الترخيص.

سجل جميع المعلومات المطلوبة منك.

انقر فوق حفظ ثم موافق.

وبالتالي ، تكون قد أكملت تحديث رخصة القيادة وأنت في مكانك.

حل مشكلة عدم ظهور تحديث رخصة القيادة

تلقت الصفحة الرسمية للخدمات الإلكترونية عبر تويتر ، عددا من الشكاوى حول عدم تجديد الترخيص على عاتقنا رغم قبول الطلب في أبشر.