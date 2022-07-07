بيان هام وصادم من منصة أبشر السعودية للمواطنين و المقيمين يتعلق بإيقاف هذه الخدمات الأساسية إلى بعد هذه المدة.. تعرف عليها!

وجاء هذه التنبيهات الهامة، ردا على عدة من استفسارات وتساؤلات ترِد إليها، ومن أبرزها أبرز الضوابط المنظمة لإجراء حجز موعد عبر البوابة.

حجز موعد أبشر

وأوضحت المنصة أن النظام لا يسمح بحجز موعد جديد عبر أبشر إلا بعد إتمام 30 يومًا من الموعد السابق، وأن الجهات المشمولة في خدمة المواعيد هي:

الأحوال المدنية.

الجوازات.

الإدارة العامة لشؤون الوافدين.

المرور.

الأسلحة والمتفجرات.

المديرية العامة للسجون.

الأمن العام.

الشرطة.

وأضافت أيضًا أن المنصة تسمح بخدمة المواعيد للمواطنين والمقيمين بحجز موعد بفروع أي من الجهات المذكورة لإجراء أي خدمة والإستفادة من المميزات الأساسية الخاصة بها ومنها: