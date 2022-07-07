السعودية تعيد فتح حسابات جديدة في برنامج حساب المواطن.. تعرف على كيفية التسجيل والشروط

فتح حساب جديد بحساب المواطن

ووفق ما نشرته صحيفة واس الملكية، انه وفق توجيهات القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين تم إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، بجانب تخصيص مبلغ (8 مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من البرنامج حتي نهاية العام المالي الحالي، وسيتم إضافته بداية من صرف الدفعة 56 لشهر يوليو، ويمكنك فتح الحساب برقم الهوية الوطنية ومجموعة من الخطوات السهلة كالتالي:

*خطوات التسجيل الجديد ببرنامج حساب المواطن:

ـ أولا يجب عليك إنشاء بريد إلكتروني على بوابة حساب المواطن ca.gov.sa

ـ ادخل رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

ـ سوف تصلك رسالة على الجوال بها كلمة المرور المؤقتة لإتمام عملية التسجيل.

ـ بعد الدخول بالبريد وكلمة المرور المؤقتة يتعين تغير كلمة المرور.

ـ قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة والتي تشمل على بيانات السكن وبياناتك الخاصة وغيرها.

ـ قم برفع المستندات المطلوبة إلى البوابة إن وجدت.

ـ تأكد من صحة كافة البيانات المدخلة.

ـ الإقرار بصحة البيانات.

ـ انقر على تسجيل.

*شروط التسجيل في حساب المواطن:

ـ إثبات استقلالية المسكن لكل فرد يبلغ سن 18 عامًا أو أكثر.

ـ وجود عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

ـ وجود صك ملكية السكن، ويجب رفعه على البوابة.

ـ مستند إثبات التواجد في سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

ـ ألا يتجاوز مخصص الدعم لكلا من البنزين وتعرفة الكهرباء.

ـ يخصص الدعم بالبرنامج للسعوديين فقط، وحاملي بطاقات التنقل.

ـ أبناء المرأة المتزوجة بغير سعودي.

ـ ألا يتعدى الراتب عن 20 ألف ريال سعودي.

ـ وجود حساب بنكي نشط للمتقدم.