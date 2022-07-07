أسطورة الطرق الوعرة.. مميزات ومواصفات سيارة تيجو 8 برو 2023 الجديدة وسعرها في السعودية

*مواصفات سيارة شيري تيجو 8 برو 2022:

ـ يتميز تصميم سيارة تيجو الخارجي بالأناقة والرقي.

ـ تظهر قوتها في مظهرها الأمامي ومصابيحها الحادة التي تعطي نظرة الهجوم والإضاءة الحادة الرفيعة.

ـ خط أكتاف السيارة العريض يبدأ من الغطاء حتى الجوانب بشكل انسيابي.

ـ مزودة بشِباك أمامية سوداء اللون مبصّمة بتطعيمات لونها فضي تتوسط الشعار.

ـ بها فتحات للتهوية في الأسفل؛ حتى تحمي ماتور السيارة ومركزها من السخونية والحفاظ على تبريدها وتهويتها بشكل أفضل خاصةً في فصل الصيف.

ـ السيارة مزودة بكشافات مخصصة للضباب من الأمام، ومصابيح مضيئة للطرق.

ـ جنوط عجلات السيارة مصنوعة من مادة الألمنيوم حتى تكون خفيفة وسريعة، ويبلغ مقاسها 18 بوصة.

ـ ممتازة على الطرق الوعرة، والمرتفعات والرمال.

ـ طولها يصل إلى 4.700 مم، وعرضها 1.860 مم، أما ارتفاعها 1,764.

*مواصفات سيارة شيري تيجو 8 برو الداخلية:

ـ تستند السيارة لمنصة تي وان إكس التي تعمل على زيادة ارتفاع صفوف المقاعد الخلفية والأمامية.

ـ بها ثلاثة صفوف بـ 7 مقاعد، وتمتاز المقاعد بوضعيات مريحة.

ـ بها ميزة التبريد في الصيف، والتدفئة في الشتاء.

ـ كسوة المقاعد من الجلد الفاخر.

ـ يمكنك التحكم بالوقود بأزرار تحكم.

ـ ذو نظام إضاءة من الداخل ساحر بلونين بني وأسود.

ـ بها شاشة رقمية للعدادات، ومقاسها 12.3 بوصة، كما أنها من نوع LCD، بالإضافة إلى مجموعة من نظم التنبيه لمعلومات القيادة.

ـ سماعات وصوتيات واضحة وقوية.

ـ مزودة بستة وسائد هوائية.

ـ بها منبه للتحذير من الانحراف عن المسار أو البقاء فيه.

ـ بها نظام يمنع الاصطدام.

ـ مزودة ببلوتوث وشاشة ذكية كبيرة.

*سعر سيارات شيري تيجو 8 برو 2023 في السعودية:

ـ يبلغ سعر السيارة كزمفورت 2.0: 88,320 ريال.

ـ يبلغ سعر السيارة لكجري: 96,140 ريال.

ـ يصل سعر السيارة فلاجشيب: 105.570 ريال.

ـ أما سعر السيارة انتيليجت 1.6: 109,480 ريال.