انت الان تتابع خبر لا تفوتك الفرصة.. تقسيط جوالات بدون مقدم من stc السعودية في جمع أنحاء المملكة (طريقة التسجيل) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة الاتصالات السعودية عن طرح جوالات تقسيط بدون مقدم من stc، والتي تعد من أهم الخدمات التي توفرها الشركة لعملائها في جميع أنحاء المملكة، ولكي تتمكن من الحصول علي الجوال الذي ترغب به، هناك العديد من الشروط التي وضعتها الشركة ويجب توافرها في المستفيدين، مع إمكانية الحصول على الجوال بدون كفيل وبدون دفعة أولى.

*التسجيل في عروض تقسيط جوالات stc:

ـ الدخول على الموقع الرسمي إلى شركة الاتصالات السعودية stc.

ـ الضغط على خدمات تقسيط الأجهزة من خلال القائمة بالأعلى.

ـ وعند فتح القائمة على الضغط على اختيار خدمات الشراء.

ـ ثم اختيار برنامج تقسيط الأجهزة.

ـ سيتم فتح صفحة جديدة يمكنك من خلالها اختيار الجوال الذي ترغب به.

ـ ثم تحديد القسط الذي يناسبك.

وعقب استيفاء الخطوات السابقة، يجب عليك ثم تعبئة طلب الحصول على التسجيل وإدخال جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بك بدقة وبشكل صحيح، ثم الضغط على معرفة الشروط والأحكام، ثم موافق أو الحصول على العرض.

*شروط الحصول على المنتجات:

ـ أن يكون الشخص يعمل في وظيفة حكومية أو خاصة لفترة لا تقل عن 3 أشهر.

ـ تقديم شهادة تثبت ذلك مع مفردات المرتب والذي يذكر به أن الراتب لا يقل عن 8 آلاف ريال سعودي.