مطار الملك خالد الدولي في السعودية يعلن عن إجراءات وشروط جديدة لن يتمكن أي مسافر المغادرة بدون فعلها .. تعرف عليها!

ووثقت الفيديوهات تواجد أعداد كبيرة من المسافرين داخل صالات المطار وهم ينتظرون الإعلان عن مواعيد بدء رحلاتهم.

وفي الفيديو سمع صوت شاب يقول :" رحلتي معادها 7.5 والآن الساعة ٨.٢ ولم ننتهي من جميع الإجراءات .

بيان المطار

وفي السياق نفسه أصدر مطار الملك خالد الدولي في الرياض بيانا بشأن تكدس المسافرين في المطار.

وذكر خلال البيان أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تمت خدمة أكثر من 87 ألف مسافر (قدوما ومغادرة) تزامنا مع بدء موسم الصيف عبر جميع صالات المطار من دون إلغاء لأي رحلة.

ولفت إلى أن فترة الذروة تتطلب التأكد من الإجراءات التالية لتسهيل إجراءات السفر، ودخول الصالة فقط للمسافرين، والتأكد من توافق الأمتعة مع الوزن المسموح به في التذكرة، وإصدار بطاقة الصعود إلكترونياً عبر موقع أو تطبيق شركة الطيران الخاصة بك قبل الوصول للمطار وإحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية

وأضاف، الإجراءات تتضمن أيضا الحضور للمطار بوقت كاف للرحلات الداخلية ساعتين والدولية 3 ساعات، وجميع وثائق السفر التي يحتاجها المسافر مثل التأشيرات والجواز الصحي أو فحص PCR حسب متطلبات الوجهة والتأمين الطبي للأطفال تحت 12 عاما.