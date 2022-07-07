صفعة قوية على الوافدين .. السعودية تعلن عن وقف إيقاف تجديد رخص الإقامة لهذه الفئات!

ولا يمكن لفئات الوافدين هذه من تجديد رخصة الإقامة والعمل ، وهم الفئة الاولى الذين أمضوا فترة كافية وقد أقر في وقت سابق أنه بعد سن معين لايمكن الإستمرار في الإقامة.

الفئة الثانية مخالفة أنظمة العمل، الفئة الثالثة الوافدين الذين تم توطين مهنهم، الفئة الرابعة الوافدين الذين تم إنهاء عقود عملهم من قبل الشركات التي يعملون بها، الفئة الخامسة وهي فئة الوافدين المرحلين من المملكة لأسباب أمنية.

كما أصدر وزير العمل السعودي الدكتور “علي بن ناصر الغفيص” وزير العمل السعودي، قراراً صادماً للعمالة الوافدة بالمملكة السعودية، حيث قضى القرار على حظر ومنع العمل على الوافدين في العديد من المهن والنشاطات ، مشيراً بأنه قد أعطى فرصة للوافدين حتى يتمكنوا من تدبر أمورهم.

موعد تطبيق القرار

هذا ومن الجديد فقد أكد الغفيص بأن القرار الجديد لن يتم تطبيقه في الفترة الحالية، بينما سيتم تطبيقه مع منتصف العام الجاري 2022 ، أنشطة ومهنة جديدة تم إدراجها تحت إطار التوطين ومن خلال تصريح له، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “خالد أبا الخيل”، أن الأنشطة والمهن التي شملها قرار وزير العمل اليوم هي كالاتي ، اولا منافذ البيع في محلات النظارات.