ما الفرق بين شروط الأهلية والاستحقاق؟.. حساب المواطن يجيب

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عمر شويل - جدة الفرق بين شروط الأهلية والاستحقاق أوضحه برنامج حساب المواطن، في بيان رسمي قام بنشره للمتابعين من خلال حسابه الرسمي على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكان برنامج حساب المواطن قد كشف بالساعات القليلة الماضية، عن قائمة بالتعديلات الجديدة التي تم إجرائها، بناء على توجيهات القيادة الحكيمة، وأبرز تلك التعديلات، زيادة الدعم للمستفيدين من المسجلين بالبرنامج، بالإضافة إلى فتح باب التسجيل بالبرنامج واستقبال طلبات جديدة للمتقدمين ممن تتوفر لديهم جميع الشروط المطلوبة للاستحقاق.

الفرق بين شروط الأهلية والاستحقاق

وكان برنامج حساب المواطن قد سلط الضوء مؤخرًا على الفارق بين شروط الأهلية والاستحقاق، بعد إعلانه الأخير، بفتح باب التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد من الراغبين في التسجيل والحصول على الدعم، بالإضافة للتعديلات الجديدة التي بدأ تطبيقها بالبرنامج، بحيث يمكن للمستحقين من أبناء المملكة وتتوفر لديهم جميع الشروط المطلوبة للتسجيل، التقديم والتسجيل ببرنامج حساب المواطن للاستفادة من الدعم المقدم.

وأوضح حساب المواطن في بيان قام بنشره على حسابه الرسمي على تويتر، أن شروط الأهلية يقصد بها الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي المتقدم للتسجيل، بالإضافة لقائمة من الشروط الأخرى التي تتضمن:

شرط الجنسية السعودية

أن تكون جميع البيانات المسجلة بالبرنامج من قبل المتقدم، متفقة مع تلك المسجلة لدى الجهات ذات العلاقة.

أن يكون المستفيد مقيم دائم بداخل المملكة، وألا تتجاوز فترة السفر للخارج ال3 شهور في العام.

أما بالنسبة للشروط التي يقوم البرنامج وفقًا لها، بتحديد مدى استحقاق المستفيد المتقدم للتسجيل بالبرنامج للدعم المقدم، فهي تتضمن:

عدد أفراد الأسرة وعمر كل فرد بها. مجموع الدخل الشهري للأسرة بأكملها.

ويممكن للمستفيدين من البرنامج، التأكد من مدى استحقاق المتقدم للتسجيل بالبرنامج والحصول على الدعم من خلال، الدخول على حاسبة الدعم التقديرية بالبرنامج، ومن جهته، كان خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبد العزيز”، قد كشف عن قراره، بفتح باب التسجيل من جديد ببرنامج الدعم “حساب المواطن”، كما أصدر توجيهاته بتخصيص 8 مليار ريال من إجمالي 20 مليار ريال، تم تخصيصها لمساندة أبناء وبنات المملكة في مواجهة الارتفاعات التي طرأت على الأسعار، نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.