نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الحج السعودية على النايل سات 1443/2022 وطريقة ضبط القناة بالشكل الصحيح بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التردد الخاص بقناة الحاج من الأشياء الهامة التي أخذ يبحث عنها أشخاص كثيرين بالسعودية أو بكافة الدول العربية، ولا سيما مع اقتراب عيد الأضحى، وبأننا في العشر الأوائل لشهر ذي الحجة خير الأيام، فالقناة تجعلهم يشهدوا المناسك التي يحب مشاهدتها جميع المسلمين، كما أن القنوات الفضائية المتعددة، وتبث الشعائر الخاصة بالحج، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم تردد قناة الحج السعودية على النايل سات.

تردد قناة الحج السعودية

إن قناة الحج من القنوات المميزة تشارك جميع المسلمين كافة المناسك بالمشاعر المقدسة، وبإمكانك أن تتابع القناة وتضبط ترددها بجهاز الاستقبال الخاص بك، وإليكم تردد قناة الحج بالنايل سات وهي كالآتي:

تردد القناة: 10922

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ثلاثة على أربعة.

معدل الترميز: 27500

قناة الحج

إن قناة الحج قناة مهمة قد اشتهرت بكافة أنحاء الوطن العربي، ولقد حظيت باهتمام كبير من كافة المسلمين وتجعلهم يتابعون جميع مستجدات الحج ويشاهدوا التفاصيل بهذه الأيام المباركة، فلقد زادت عمليات البحث عن تردد القناة حتى يتم استقبالها ومشاهدة كافة المناسك التي تجعل القلوب فرحة وكأنهم متواجدين بالحرم.

طريقة ضبط القناة بالشكل الصحيح

بإمكانك القيام بضبط تردد قناة الحج بأجهزة الاستقبال وهناك خطوات تساعدك في الضغط وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تضغط فوق زر المنيو المتواجد بجهاز التحكم الريموت لتستقبل القنوات.

تختار بعد ذلك الكلمة اوبشن أو حتى خيارات.

ثم بعد ذلك تنقر فوق تثبيت.

تضغط على التثبيت اليدوي.

تحدد القمر الصناعي.

تدخل رقم القناة كما هو موضح بالأعلى.

تحدد الاستقطاب.

تكتب معامل الترميز

تضيف معدل التصحيح للخطأ.

تضغط على كلمة اوك.

تنقر على كلمة بحث.

بعد أن تنتهي من البحث تضغط على سيف أو تجدها بالعربية حفظ لتسجيل القناة.

أشهر البرامج المتواجدة بقناة الحج

إن قناة الحج دائماً ما تسعى لنشر الوعي الثقافي الديني عبر نقل كافة المناسك الخاصة بالحج والطقوس من خلال بث مباشر، من المسجد النبوي بكل عام، إضافة لنقل صلاة الجمعة والتلاوة للقرآن ومعهم صلاة العيدين، فمن يرى القناة يجد فيها متعة لما لها من أثر كبير، حيث أنها تجعل الشخص وكأنه متواجد بالحرم مع الملبين.