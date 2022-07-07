شروط الإقامة الدائمة في السعودية، هناك الكثير من للأجانب، الذين يرغبون في الحصول، على الإقامة المميزة بشكل غير محدود، وضعت السلطات السعودية كافة الضوابط والأحكام، المتعلقة بالحصول على الإقامة الدائمة، للأجانب الراغبين في الإقامة المميزة، حيث يلتزم الأجنبي بكافة تلك الشروط، عند حصوله على تلك الإقامة، التي تمنحه عدد من الميزات، لا يحصل عليها في نظام الإقامة العادي، وقد أعلنت حكومة المملكة بالفترة الأخيرة، عن الإقامة المميزة أو الدائمة، التي قامت بطرحها مؤخرًا، والتي تصحب معها العديد من المميزات التي تمنحها الحكومة للمستفيد، ولكن تلك الخدمة يتم تقديمها بعدد من الشروط والضوابط المنظمة لها، كما يمكن التعرف علي طريقة سداد رسوم المرافقين 2021 و طريقة احتساب رسوم المرافقة.



شروط الإقامة الدائمة في السعودية وفق النظام الجديد

قد قامت السلطات السعودية، بوضع عددًا من الشروط والمتطلبات، لكي يستطيع الأجنبي الحصول على الإقامة المميزة، التي تتيح لها التواجد في المملكة بشكل دائم، وأهم هذه الضوابط والمتطلبات، ما يلي:

يشترط علي طالب الإقامة أن يقوم بتقديم جواز سفر ساري المفعول. ثم بعد يجب ألا يقل سن المتقدم للحصول على الإقامة المميزة 21 سنة. يشترط أن يقوم طالب الإقامة المميزة، بتقديم السجل الجنائي الخاص به، على أن يكون خاليًا من السوابق الأمنية والجنائية. ثم يجب أن يقوم الأجنبي بتقديم ما يثبت القدرة المالية له. يجب أن يكون تواجد متقدم الطلب في المملكة بشكل نظامي. ثم يجب تقديم تقرير صحي، يثبت خلوه من الأمراض المعدية. يجب ألا يزيد تاريخ التقرير الطبي عن ستة أشهر من تاريخ التقديم.

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية: 800 ألف ريال سعودي، يتم دفعها مرة واحدة. ثم تحدد رسوم الإقامة المميزة المؤقتة في السعودية: 100 ألف ريال سعودي، وتكون صلاحيتها سنة واحدة قابلة للتجديد. يمكن للمستفيد أن يحصل على إقامة لمدة تزيد على سنة، وتقدم له ميزة تخفيض 2% لكل سنة بصورة تراكمية عندما يتم دفع أكثر من سنة مرة واحدة.

مزايا الإقامة المميزة في السعودية 2022

لإقامة في المملكة مع أسرته. ثم تتميز الإقامة المميزة بإمكانية استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته. تأشيرات زيارة للأقارب. ثم امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية. امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة. ثم استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها. مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. ثم حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.

الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

يتطلب للراغب في الحصول على الإقامة الدائمة بالمملكة العربية السعودية تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات، والتي جاءت كما يلي:

تقديم رقم الإقامة السعودية، وذلك إذا كان المتقدم من داخل المملكة، أو سبق له الإقامة فيها. ثم إرفاق صورة ممسوحة ضوئياً للصفحات الأولى من جواز السفر الخاص بالمتقدم وأسرته والأفراد التابعين إن وجدوا. إرفاق صورة ممسوحة ضوئياً للصفحات التي تحمل تأشيرة دخول للسعودية خلال 15 عامًا الماضية في حال تواجد الشخص داخل السعودية أو سبق له وأن قام بزيارتها. ثم إرفاق جميع ما يخص بيانات العنوان الحالي للمتقدم. إرفاق صورة ممسوحة ضوئياً لمستند يثبت تواجده بالسكن المذكور، كفاتورة كهرباء أو صفحة العنوان الوطني. ثم إدخال بيانات صاحب الطلب والأولاد في الحالات التي يكون فيها متزوجاً وله أولاد. صور شخصية خاصة بصاحب الطلب وأسرته والأفراد التابعين في حال وجودهم. ثم إثبات الراتب الذي يتقاضاه صاحب الطلب شرط أن يكون حديث ومختوم من جهة العمل. كما لا بد أن يكون مصدقًا من الغرفة التجارية في المملكة السعودية. توافر كشف بالحسابات البنكية، ومن ثم يجب أن تكون مختومة من البنك لآخر عامين من تاريخ التقديم. ثم يجب أن تكون الحسابات البنكية معتمدة من سفارة المملكة العربية السعودية في بلد الشخص المتقدم من خارج المملكة. إرفاق شهادة الأجور التي حصل عليها الشخص المتقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة. إرفاق صورة ممسوحة ضوئياً تشمل القوائم المالية مدققة من قبل المحاسب القانوني. توضيح أسماء الأملاك والحصص أو الوحدات المملوكة للمتقدم. تقديم شهادات الملكية المعتمدة من الجهات المختصة بدلا من ذلك. في حالة وجود قرض قائم يجب إحضار صورة ممسوحة ضوئياً لشهادة القرض من الجهة المقرضة، أو من جهة الضمانات المصرفية. كافة المستندات تقبل باللغة العربية أو الإنجليزية، أو المترجمة للغة العربية أو الإنجليزية؛ ومن ثم يجب أن تكون معتمدة ومصدقة. تقديم تقرير صحي طبي للمتقدم وللأفراد التابعين له معتمد من إحدى الجهات الصحية بالمملكة، أو من جهة صحية معتمدة من خارج المملكة.

رابط التقديم على الإقامة الدائمة في السعودية

لكي يستطيع الأجنبي، الذي يرغب في الحصول على الإقامة الدائمة، من المملكة العربية السعودية، فيجب أن يقوم بتقديم الطلب، من خلال تعبئة نموذج الطلب، المتاح على الموقع الإلكتروني الخاص بمركز الإقامة المميزة، وبعد تقديم النموذج المحدد للطلب، يتم معالجة الطلب من قبل السلطات المختصة، للتأكد من صلاحية مقدم الطلب للحصول على الإقامة، وبعد ثبوت استيفائه للشروط المطلوبة للتسجيل يتم منحه الإقامة المميزة.