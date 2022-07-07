موعد دوام المرور في عيد الاضحى 1443 في السعودية والإجازة الرسمية للمرور

موعد دوام المرور في عيد الاضحى في السعودية 2022/1443 حيث أعلنت المحكمة العليا موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية يوم الأربعاء الماضي، بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، ونظر دائرة الأهلة في المحكمة بخصوص الأدلة التي وردت إليها، لتؤكد أن يوم الخميس الموافق 30 يونيو الماضي كان بداية شهر ذي الحجة، وأن الأربعاء كان المتمم لشهر ذي القعدة، ومعه تحدد موعد وقفة عرفات وموعد العيد، لذلك سوف نتحدث خلال هذا المقال عن موعد المرور في السعودية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

دوام المرور في عيد الاضحى 1443 في السعودية

سوف نتحدث خلال هذه الفقرة عن الموعد الرسمي أجازة عيد الأضحى المبارك من خلال تفقد هلال شهر ذو الحجة، لذلك أعلنت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن المحكمة العليا وتكون المواعيد كالتالي

سيكون يوم السبت الموافق 9 يوليو، أي يوم العاشر من شهر ذي الحجة، كما أن موعد وقفة عرفات يوافق هذا العام يوم الجمعة المقبل 8 يوليو الموافق 9 من شهر ذي الحجة، وذلك بحسب ما أعلنت وقتها وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن المحكمة العليا.

كما أعلنت مواعيد الإجازات الرسمية في المملكة، والتي بدأت يوم الرابع من يوليو بالنسبة للقطاع الحكومي تستمر 9 أيام.

بالنسبة للقطاع الخاص فإنها تكون 4 أيام فقط، حيث ستبدأ من يوم وقفة عرفات 8 من يوليو، وتستمر أول يوم العيد وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

الإجازات للبنوك 4 أيام مثل القطاع الخاص، لكن الفروع الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتلبية أحتياجات حجاج بيت الله الحرام.

مواعيد العمل الرسمية بالمرور فى السعودية في عيد الاضحى 1443

بما أن الإدارة العامة للمرور تابعة للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، لذلك فإنها تقوم على إعطاء إجازة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك لجميع الموظفين بها على أن تبدأ الإجازة يوم 15 يوليو 2022 وتنتهي يوم 26 يوليو 2022 ، على أن تكون أوقات العمل الرسمية في إدارة النقل بالسعودية: