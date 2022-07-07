نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعديلات الجديدة.. خطوات التسجيل في حساب المواطن 2022 في المقال التالي
خطوات التسجيل في حساب المواطن 2022 أعلنها برنامج الدعم بالمملكة العربية السعودية للراغبين في التقديم والاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج، فحساب المواطن من أبرز برامج الدعم المقدمة من حكومة المملكة، لتحقيق عدالة اجتماعية من خلال دعم الفئات المستحقة للرعاية من أصحاب الدخول المحدودة، هذا وكان خادم الحرمين الشريفين قد أعلن مؤخرًا عن قراره، بإجراء عدد من التعديلات على البرنامج، بالإضافة لفتح باب التسجيل والقبول للمتقدمين من الراغبين في التسجيل بالبرنامج والحصول على الدعم، ممن تتوفر لديهم شروط القبول والاستحقاق.
خطوات التسجيل في حساب المواطن 2022
وعلى حسابه الرسمي على تويتر، كشف برنامج الدعم “حساب المواطن”، عن قراره بفتح باب التسجيل والقبول لجميع المتقدمين من الراغبين في التسجيل، وقال البرنامج أن جميع المستحقين ممن تتوفر لديهم شروط القبول، أصبح بإمكانهم التسجيل بالبرنامج بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة حساب المواطن الإلكترونية
- قم من النافذة التي سيتم فتحها بالنقر على “إنشاء حساب جديد”
- قم بإدخال البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب من “رقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد”
- سيصلك على الهاتف رسالة بها رمز للتحقق، قم بتسجيل الدخول للحساب باستخدامها
- قم بتغيير كلمة المرور المؤقتة
- قم بإدخال جميع بيانات المتقدم المطلوبة واستكمل باقي الخطوات حتى تسجيل المطلوب
- قم برفع الوثائق المطلوبة لتستكمل من خلالها إجراءات تقديم الطلب.
- قم بمراجعة جميع البيانات المدخلة حتى تتأكد من صحتها
- قم باستكمال باقي الخطوات المطلوبة حتى تنتهي من التسجيل على المنصة.
الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر
الرابط:https://t.co/u8K0etss7W
علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT
— حساب المواطن (@citizenaccount)
الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر— حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022
الرابط:https://t.co/u8K0etss7W
علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT
من هم مستفيدي حساب المواطن
وكان برنامج حساب المواطن قد كشف كذلك من خلال حسابه الرسمي على تويتر، عن قائمة المستفيدين المسموح لهم بالتقديم في البرنامج والاستفادة من الدعم المقدم، وتتضمن قائمة المستفيدين الآتي:
- المتقدمين من أبناء المملكة العربية السعودية
- حاملي بطاقات التنقل
- الفرد المستقل الذي يصل عمره ل18 سنة أو أكثر.
- بالنسبة للفرد المستقل، فيجب أن يكون مقيم بمسكن منفصل مع تقديم المستندات والأوراق الرسمية التي تثبت ذلك.
- أصحاب الدخول المحدودة بالمملكة أو من لا يملكون دخل ثابت.
- من لا يملكون مصدر دخل كمشروع أو وظيفة.
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