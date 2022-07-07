نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التدريب الصيفي للمعلمين 1443 ورابط التسجيل عن بعد في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الموظفين في المؤسسات التعليمية بشكل متكرر على موعد التدريب الصيفي للمعلمين والرابط المتخصص للتسجيل، الذي قد تم الإعلان رسميًا من قبل وزارة التعليم في السعودية، والتي تهدف إلى إجراء العديد من الدورات التدريبية وإلى الرفع من مستوى كفاءة المعلمين والتي تهدف إلى التطوير من مستوى التعليم بالسعودية.
موعد التدريب الصيفي للمعلمين 1443
لقد تم الإعلان من قبل الجهات المختصة على الموعد المحدد لبدء التدريب الصيفي الخاص بالمعلمين في السعودية، والذي سوف يبدأ في 25/12/1443 هجريًا وسوف تستمر فترة التدريب حتى 27/1/1444 هجريًا، وتسهيلًا على المعلمين فلقد تم الإعلان رسميًا من قبل وزارة التعليم على إتاحة التدريب بشكل إلكتروني كوسيلة للتسهيل على المعلمين وللاستفادة من التدريب الذي يهدف إلى تطوير طرق ووسائل التعليم بالسعودية.
رابط التسجيل في التدريب الصيفي 1443
إن التسجيل للتدريب الصيفي يتم بشكل إلكترونيًا في خطوات بسيطة تتمثل في الآتي:
- قم بالدخول على بوابة التدريب الصيفي مباشرة.
- ثم قم بالضغط على أيقونة “إنشاء حساب” للتسجيل من جديد.
- قم بإضافة البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.
- في الخطوة التالية قم بتحديد برنامج التدريب الصيفي الذي ترغب الالتحاق به من البرامج المحددة.
- في النهاية قم بالضغط على “إرسال الطلب”.
أهداف التدريب الصيفي
تم تحديد أهداف واضحة التي يسعى المسؤولين لتحقيقها من خلال التدريب الصيفي المقدم إلى المعلمين، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
- الهدف أن يتم تقديم برامج تعليمية لتطوير من مستوى المعلمين.
- يتم العمل على تهيئة المعلم لبداية العام الجديد.
- إتاحة العديد من الطرق والوسائل المختلفة لتعليم الطلاب.
- كما أنها وسيلة لتوفير وظائف مختلفة في فترة الإجازة الصيفية.
أهم شروط المتدربين في التدريب الصيفي 1443
لقد تم تحديد شروط محددة يجب أن تتوافر في المتدربين بالتدريب الصيفي، والتي تتمثل في الآتي:
- لا بد من وجود توافق بين التخصص الخاص بالطالب وبين التدريب الصيفي له.
- تم تحديد الحد الأقصى للمتدربين في التدريب الواحد فلا يجب أن يزيد على ثلاثين متدرب.
- من أهم الشروط المحددة الالتزام بالحضور على مدار فترة التدريب بشكل كامل.
- لا بد أن يكون المتدرب موظف في أحد الوظائف التعليمية المحددة.
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