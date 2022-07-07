بعد التعديلات الأخيرة.. كم قيمة دعم حساب المواطن التقريبية؟

قيمة دعم حساب المواطن التقريبية كشف عنها البرنامج لجميع المستفيدين المسجلين، والجدد من الراغبين في التسجيل، حيث كشف البرنامج على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمكن لجميع المستفيدين من المسجلين بالبرنامج، معرفة القيمة التقريبية للدعم، من خلال حاسبة الاستحقاق التي يوفرها البرنامج، والتي ستطلب من المستفيد إدخال بعض البيانات المتحكمة في قيمة الاستحقاق بالبرنامج، وسيتم بناء على تلك البيانات معرفة القيمة التقريبية للدعم المقدم من البرنامج للمستفيد.

قيمة دعم حساب المواطن التقريبية

وكانت مصادر ببرنامج حساب المواطن، قد كشفت مؤخرًا خلال تصريحات صادرة عنها، عن إجراء برنامج حساب المواطن لبعض التعديلات، بناء على التوجيهات الصادرة عن خام الحرمين الشريفين، وأضافت المصادر أن التعديلات التي سيتم تطبيقها بالبرنامج ستتضمن زيادة جديدة بقيمة الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين، بناء على التوجيهات التي تضمنت تخصيص 8 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن، بالإضافة لفتح باب التسجيل والقبول للمتقدمين الجدد للتسجيل بالبرنامج.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443

وعلى حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشف برنامج حساب المواطن للمتابعين من أبناء المملكة والراغبين في التسجيل بالبرنامج والحصول على الدعم المقدم، عن قائمة الخطوات التي يجب على المتقدم اتباعها، ليتمكن من خلالها من التسجيل بالبرنامج، وتضمنت القائمة الآتي:

أن يقوم المتقدم بفتح حساب جديد على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن

أن يقوم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال البيانات المطلوبة من “رقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد”.

أن يقوم باستخدام كلمة المرور المؤقتة التي وصلته في رسالة على الهاتف، بتسجيل الدخول على المنصة

أن يقوم بتغيير كلمة المرور المؤقتة

أن يقوم بمراجعة جميع البيانات المسجلة والنقر على الإقرار بصحتها.

أن يقوم في النافذة الجديدة التي سيتم فتحها بإدخال البيانات المطلوبة

أن يقوم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام التسجيل

أن يقوم بإدخال باقي البيانات المطلوبة من “بيانات الحساب البنكي وبيانات التابعين والعقارات والدخل”

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمر ملكي، أقر من خلاله بفتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن، واستقبال طلبات تسجيل من المقبلين الجدد للتسجيل بالبرنامج والاستفادة من الدعم المقدم.