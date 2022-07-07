شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديدة 1443 لصرف الراتب الإضافي

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عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إضافة 2 مليار ريال سعودي كراتب إضافي في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، سيتم صرفه اعتبارا من راتب الشهر الجاري على حسابات المستفيدين، ويبحث العديد من المواطنين داخل المملكة عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروط التسجيل الجديدة 1443، فقد تم تطوير المنصة لتحقيق اكبر استهداف للفئات الأكثر احتياجا، لتوفير حياة كريمة وتحسين الظروف المعيشية.

صرف معاش إضافي الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن أنه تم نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي القديم إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما صدر أنمر ملكي بصرف راتب إضافي لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، قدره 2 مليار ريال سعودي للعام المالي الحالي، كما أوضحت الوزارة أن بأن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته وتتوافر به شروط الأهلية، لعد الانتقال للنظام الجديد.

موعد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بأنه تم تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين فعليا في النظام القديم حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م، مؤكدة أنه سيتم استمرار الصرف لجميع المستفيدين خلال تلك الفترة الانتقالية مع إضافة الراتب الإضافي للمواطنين.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستفيدين وفق مجموعة من الشروط للتسجيل:

أن يكون سعودي الجنسية.

يستثني من شرط الجنسية حاملي بطاقات التنقل من المعاقين والأيتام والأرامل.

المرأة الغير سعودية والمتزوجة من سعودي وأبناء السعودية المتزوجة بأجنبي.

أن يكون الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى وهو 1000 ريال لعائل الأسرة.

أن يكون مقيم داخل حدود المملكة إقامة دائمة.

عدم امتلاكه لأصول مرتفعة القيمة.

ألا يكون محكوم عليه أو مقيم بأحد دور الرعاية.

أن يكون مستوفيا لجميع شروط الوزارة من الناحية الصحية والتعليم والتوظيف.

رابط تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور

ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري، واوضحت الوزارة أنه سيتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير 2023، كما يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز30 يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة.