نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم حساب المواطن وشرح طريقة التسجيل بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الإعلان توجيهات سمو الملك سلمان السامية بإعادة فتح باب التسجيل لبرنامج حساب المواطن، لدعم المواطنين والمواطنات السعوديين للتخفيف عن كاهلهم أعباء موجه ارتفاع الأسعار العالمية ، يتوجه كثير من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية لحساب المواطن، للبحث عن خطوات التقديم في برنامج حساب المواطن، وإليك طريقة التسجيل في حساب المواطن بالتفصيل. دخول حساب المواطن يتم التقديم عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن. طريقة التسجيل في حساب المواطن يتم الدخول على موقع حساب المواطن.

من الشاشة الرئيسية اختر تسجيل جديد.

ادخل بياناتك والتي تشمل رقم الهوية واسم المستخدم.

ثم ضع علامة بجوار التعهد وادخل تسجيل جديد

ستصلك رسالة على جوالك بها اسم المستخدم وكلمة المرور. الخطوة التالية تشمل تغيير كلمة المرور ادخل على الصفحة باستخدام اسم المستخدم ورقم المرور المرسل إليك.

انزل أسفل الصفحة ستجد خيار ” تغيير كلمة المرور”

ادخل كلمة المرور القديمة، ثم اختر كلمة مرور أخرى جديدة، وأكد الإدخال.

اضغط على زر “تغيير” تقديم طلب جديد حساب المواطن اختر ” تفاصيل الطلب.

ادخل بياناتك العامة والتي تشم حالتك الاجتماعية وحالة قدرتك على العمل، وتفاصيل معلومات السكن وغيرها.

بعد إكمال بياناتك بدقة، قم بإدخال بيانات التابعين ” واضغط إضافة”.

قم بإدخال بيانات أول تابع ثم اضغط ” حفظ”.

اضغط على زر جديد حتى تسجل تابع أخر.

أعد تكرار أخر خطوتين حتى تدخل بيانات جميع التابعين بدقة. الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن اكتب نوع الدخل (قطاع خاص – متقاعد – موظف حكومي- أو غير ذلك).

ادخل قيمة الراتب الشهري بدقة.

يجب الإفصاح عن الدخل بالكامل حتى يتم التأكد من أهليتك للبرنامج. بيانات العقارات في حساب المواطن إذا كنت تملك أي عقار أو قطعة أرض ادخل بياناتها كاملة. بيانات الحساب البنكي في أخر خطوة قم بإدخال بيانات حسابك البنكي (رقم الحساب- رقم الآيبان).

اضغط على التالي. إدارة المرفقات في الخانة المرفقات يجب أن تقوم برفع صور لبعض الأوراق مثل إثبات الدخل والعقارات وغير ذلك.

إذا كنت تسجل لأول مرة لن تحتاج لفرع أي مرفقات لكنها قد تطلب منك لاحقاً، اضغط على تقديم الطالب وانتظر نتائج الأهلية، وبالتوفيق للجميع. أخر موعد لتسجيل مستفيد جديد في حساب المواطن سوف ينتهي باب التسجيل الجديد في حساب سوف ينتهي يوم 16 يوليو 2022، وبعد فحص الطلبات سوف ينزل الدعم لمن تنطبق عليهم شروط استحقاق حساب المواطن ممن تقدموا بالطلبات الجديدة في دفعة شهر أغسطس 2022. ويمكن لمن ينزل الدعم في حسابهم في دفعة شهر أغسطس، تقديم تظلم عبر الموقع في خلال 3 أشهر، أو ينتظر الإعلان الرسمي من الموقع عن التظلمات وذلك في حالة تغيير مواعيد تقديم التظلم.

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